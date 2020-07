Vox pedirá explicaciones sobre las condiciones en las que se ha recibido el estadio de San Eulogio

Por otro lado, desde Vox han informado de que se han abstenido en las votaciones del Consejo de Vimcorsa al no poder acceder al audio de la reunión "como señal de denuncia ante la falta de interés del equipo de gobierno liderado por José María Bellido".

El consejero de Vox en Vimcorsa, Ignacio Cabezas, ha asegurado que "no he tenido acceso a la reunión durante 25 minutos, a pesar de avisar al secretario por el chat que mi voto sería negativo a todos los puntos del día en caso de no tener acceso al audio del Consejo".

Según Vox, "casualmente, Cabezas ha tenido acceso a las votaciones una vez transcurridas las mismas", por lo que ha pedido al secretario cambiar su voto a abstención en los puntos tratados. "Al no escuchar el audio de la reunión y no hacer ningún gesto negativo en las votaciones han registrado mi voto como positivo, por lo que he solicitado al secretario el cambio a abstención. Hubiéramos votado afirmativamente en caso de haber podido asistir al mismo, pero nos abstenemos en símbolo de protesta ante este error casual", ha apuntado Cabezas.

Desde Vox han señalado "la ineficaz y lenta gestión de este equipo de gobierno en Vimcorsa" lo que tendrá consecuencias negativas en la empresa privada, han advertido.

A pesar del mal funcionamiento, han continuado, el presidente de Vimcorsa, Salvador Fuentes, ha respondido a Vox en el turno de ruegos y preguntas que mantiene las previsiones de ejecución del presupuesto aprobado en el año 2020. "Esto es prácticamente imposible ya que todos sabemos que las conocidas promociones de Huerta de Santa Isabel van de camino a reducirse hasta en un 50% las previsiones presupuestarias", ha explicado Cabezas.

Por último, el consejero de Vox ha pedido a José María Bellido que tenga la misma exigencia con las empresas públicas como Vimcorsa que las que se tiene con las privadas: "los cordobeses tienen un problema con la gestión de su dinero en las empresas municipales. José María Bellido tienen que tomar cartas en el asunto y mejorar la gestión sin más dilaciones", ha sentenciado.