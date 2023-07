Sin vocales ni presidentes: los ayuntamientos de Córdoba buscan integrantes para las mesas del 23J

A poco más de una semana para la cita con las urnas, algunos ayuntamientos no han podido aún designar a los miembros que constituirán las mesas electorales para el 23J, ya que las numerosas alegaciones que están recibiendo -algunas bastante pintorescas- les están abocando a tener que repetir sorteos, realizar un muestreo más amplio o incluso proponer que el primero que llegue a votar se quede en la mesa.

Entre las principales excusas que están exponiendo quienes no pueden, o no quieren, formar parte de las mesas, se encuentran tener viajes contratados desde antes de la convocatoria de los comicios y también ser mayor de 65 años, ya que su participación en el proceso electoral es voluntaria. Pero también hay quien alega tener eventos familiares y bodas, entradas para festivales o conciertos e, incluso, hay quien ha manifestado ser objetor de conciencia para no tener que cumplir con su obligación electoral.

Córdoba es una de las provincias españolas en la que se están registrando incidencias para conformar las mesas electorales en prácticamente todas las demarcaciones judiciales debido al alto volumen de "excusas" y "alegaciones" que se reciben cada día. Los mayores problemas se están dando especialmente en el municipio de Puente Genil, aunque "confían" en poder "cuadrarlas".

A pesar de ello, en la demarcación de Priego de Córdoba van más allá: no descartan que incluso los primeros votantes en llegar al colegio electoral tengan que ocupar algunos de los puestos sin cubrir.

En Aguilar de Frontera, por ejemplo, la formación de las mesas tampoco está garantizada, por lo que ya se están celebrando segundos sorteos para poder completarlas.

Voto por correo

Ante la elevada demanda de voto por correo para esta nueva cita con las urnas en pleno periodo vacacional, Correos está reforzando la atención a la ciudadanía en su red de oficinas de Córdoba. Así, 47 oficinas de la provincia abrirán este sábado 15 de julio, 46 de ellas de 09:00 a 14:00 y una de ellas de 09:00 a 21:00.

Igualmente, seis oficinas abrirán también el domingo 16 de julio de 09:00 a 14:00. Además, del 13 de julio al 20 de julio, el horario de tarde entre semana de seis oficinas de la provincia se extiende hasta las 22:00.

Desde el 3 de julio, se están realizando extensiones de horario en las oficinas en las que se prevé mayor afluencia y aperturas extraordinarias en días no laborales, en funcion de las necesidades que se detecten, al igual que se ha hecho en procesos electorales anteriores.