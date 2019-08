Hay quien opina que los días de vacaciones son pocos. Para otros, son eternos cuando no hay planes. Lo mejor es una velada con una película, buena compañía y, además, ¿para qué cocinar? Distintas compañías reparten en 30 minutos la cena preparada, a través de una llamada o un click en la app. Una de las empresas de reparto a domicilio es Just Eat, que ha elaborado el Gastrómetro 2019, donde se observan las tendencias de los pedidos a domicilio que han realizado más de dos millones de clientes, de los cuales, un 58% afirma que un buen momento para pedir es para ver una película.

Según el director general de Just Eat en España, Patrik Bergareche Sainz de los Terreros, “son estos usuarios los que nos han permitido entender los tipos de cocina más solicitados, el perfil sociodemográfico promedio del cliente del sector, y los momentos más adecuados para el consumo”.

Según los datos del análisis interno de Just Eat, en 2018, el sector de la comida a domicilio –que incluye pedidos por teléfono y online– aportó 2.400 millones de euros a la economía nacional, de los cuales, 600 millones pertenecen a pedidos online. De hecho, la compañía estima que, desde el 2018 al 2020, el servicio en línea será el sector que más crezca y que aumentará su contribución en un 50% a la economía española.

La comida a domicilio será uno de los sectores que más crecerá en España

Entre sus restaurantes, la plataforma cuenta con más de 50 cadenas de restauración en España, entre las que se encuentran marcas tan reconocibles en la capital cordobesa como Goiko Grill, Telepizza, TGB o La Mafia.

Por otro lado, el informe presenta una radiografía del sector donde se perciben los hábitos de consumo: el plato que más les gusta a los clientes y cuál es la cocina preferida. En este sentido, la variedad de la carta gastronómica y la oferta de nuevos platos son los aspectos más valorados por los clientes.

A nivel nacional, la comida hawaiana supera todos los récords con un crecimiento de demanda del 5.098%. Le sigue la vegana, con un 131%, las tapas –85%–, las recetas de pollo –79%– y la venezolana, en un 66%.

Los pedidos de comida hawaiana son los que más crecen

Desde Just Eat destacan que “la comida a domicilio está en auge y cada vez son más las personas que optan por este servicio, por la comodidad y la rapidez del delivery a la hora de comer”.

Sin embargo, ¿todos los usuarios comen lo mismo? La respuesta negativa era de esperar. En Córdoba, la cocina más consumida es la americana, no obstante, se ofrece una carta variada española, italiana, asiática, turca y mexicana.

A nivel andaluz, la preferencia por las hamburguesas es compartida con Málaga y Almería, mientras que en otras provincias, como Cádiz, Huelva, Jaén y Sevilla, prefieren la cocina italiana. En Granada, por su parte, reina la asiática.

Aunque estas sean las cocinas con mayor número de pedidos, la tendencia es muy diferente en el plano autonómico. De hecho, la cocina que ha registrado mayor porcentaje de crecimiento en el último año en la capital cordobesa es la comida japonesa y platos reconocidos, como el solicitado sushi, al igual que ocurre en Almería.

El rollito de primavera, el arroz tres delicias, las patatas fritas, las bravas y la hamburguesa son el top 5 de los platos más consumidos, a los que le siguen la pizza barbacoa, gyoza, pan naan, tiramisú y uramaki de salmón.

En Andalucía, la tendencia es muy dispar y, a la vez, muy exótica. Sevilla tiende a la cocina tailandesa, en Huelva a la americana y los gaditanos, por su parte, a la india. La caribeña es la que más crece en Málaga, la turka en Jaén y en Granada los platos mexicanos.

El perfil de usuario más activo, según el informe, es “una persona joven, cosmopolita, de poder adquisitivo medio y que vive en familia o pareja”. Los datos porcentuales aclaran que un 44% de los usuarios tienen de 25 a 35 años. A medida que avanza la edad, decrece su consumo, hasta llegar a un 2% a partir de los 55 años.

Estar acompañado influye para mejor. Al parecer, prefieren compartir la comida o conservar el tipo porque un 39% vive en familia y el 37% en pareja. Sólo un 15% de los consumidores viven solos.

Lo de mantener el tipo es porque un 57% de los usuarios afirman que “normalmente” cuidan su alimentación y 29% lo hacen “siempre”. Por otro lado, los que no la cuidan son sólo un 4%.

No obstante, cuidar la dieta no es lo único para estar sano. Practicar deporte es otro de los aspectos clave para llevar un estilo de vida saludable. En este sentido, un 37% de los usuarios lo practica entre dos y tres veces a la semana y un 10% todos los días. También, hay quien debe ponerse las pilas, porque un 25% de los clientes aceptan que no practican deporte “nunca”.