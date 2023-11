Los casos de violencia de género que llegan al juzgado en Córdoba se disparan en tres años

La tendencia al alza que presentan los casos de violencia de género en Córdoba no es correspondida con la dotación de los recursos ni profesionales suficientes para hacerle frente en los juzgados. Esta es una de las conclusiones extraídas de la mesa de redacción organizada por el Día, en colaboración con el Colegio de la Abogacía de Córdoba, para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra la mujer, que se celebra este 25 de noviembre, y que estuvo centrada en analizar la situación y compartir propuestas de mejora.

La cita reunió a representantes institucionales de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, la Diputación de Córdoba, el Ayuntamiento, el Colegio de la Abogacía, la Fiscalía de violencia sobre la mujer y la Plataforma Cordobesa contra la Violencia de Género, que nutrieron la mesa de datos de denuncias, evolución en los sistemas y protocolos de protección a víctimas y ofrecieron perspectivas sobre el problema.

La memoria anual del Juzgado de lo Penal número 6 de Córdoba, encargado de la violencia de género, es clara: en un período de tres años, el número de diligencias urgentes (juicios rápidos) incoadas por este juzgado han crecido casi en 200 más, pasando de las 480 en 2020 a las 637 registradas hasta noviembre de 2023, que previsiblemente superarán las 648 diligencias que produjeron en el 2022. A ello hay que sumarle, además, las diligencias previas. "Es un número muy preocupante, pero también tiene algo de positivo: si tenemos estos datos es porque la gente ahora se atreve a denunciar", señaló la fiscal delegada de Violencia sobre la Mujer, Silvia Berdugo.

Sin embargo, mientras los casos aumentan, se echan en falta mucha más medios personales: "cada vez tenemos más trabajo y seguimos siendo los mismos", denunció Berdugo. El pasado junio se incorporó una jueza de refuerzo y una letrada de la administración de justicia, lo que ha permitido reducir en un año la agenda de señalamientos, "pero no se ha reforzado el puesto de fiscal", señaló la fiscal. "En Córdoba capital solo hay un juzgado de violencia sobre la mujer, que está permanentemente de guardia. Si estás pasando esas diligencias urgentes (guardias), no puedes estar en los juicios de familia que provienen de violencia de género, y entonces no le puede dar una rápida respuesta a esos procedimientos", explicó.

En la provincia pasa lo mismo. "No hay juzgados especializados en violencia de género, son juzgados de violencia mixtos en los que el juez tiene que hacer, además de los pleitos civiles, los de violencia de género; y solo hay siete fiscales especializados en violencia de género para encargarse de los casos de todos los pueblos de la provincia". Es por ello que la fiscal aprovechó la ocasión para reclamar "un juzgado de instrucción más, un juzgado de violencia más en Córdoba capital, más fiscales y más medios para los jueces de pueblos porque no pueden llevar la violencia de género si no les quitan carga de trabajo".

Un reto colectivo ante la escalada progresiva de preocupación

La ya tradicional mesa de debate organizada por este periódico entorno a este tema sirvió de nuevo para recordar todo lo avanzado y lo que queda por hacer. "Llegamos al 25 de noviembre de 2023 con preocupación porque ha habido un incremento en el número de mujeres asesinadas: 52 hasta la fecha, dos más que en 2022 y 17 de ellas andaluzas, además del aumento en número de denuncias o la expansión de otros problemas potenciados a través del uso de las redes sociales, como el negacionismo o la pornografía", introdujo la directora de este medio, Raquel Montenegro.

Al paso salieron los distintos representantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad presentes exponiendo algunas cifras, que algunos casos se solapan entre sí al englobar las mismas víctimas, y cada una de sus novedades. De la Policía Local de Córdoba, la subinspectora y coordinadora de la unidad de policía judicial, Vicenta Rodríguez, destacó el compromiso del cuerpo local desde su papel como pionero en el uso de herramientas del Sistema Viogén en 2004, pasando por la creación y apuesta por el Equipo Libra de protección y seguimiento a víctimas desde 2007, hasta la implantación de un nuevo servicio de atención, único en España, para que las denunciantes se encuentren en las condiciones "más amables" posibles, fuera del ambiente institucionalizado.

Por su parte, Alfredo Rodríguez, capitán de la unidad orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil en Córdoba, puso de relieve el incremento de un 54% en los últimos 10 años en denuncias de todo tipo relativas a actuaciones de violencia de género, según los datos de la comandancia. Específicamente, el incremento de denuncias de quebrantamiento de una orden judicial ha aumentado en un 87% en este mismo período, a la par que han crecido las órdenes de protección en un 113%. "Uno de los motivos de esta evolución puede ser que esté aflorando una cifra negra, que existía oculta y que aparece ahora gracias a medidas para que las mujeres puedan denunciar con una serie de garantías que no tenían antes", afirmó el capitán.

La misma observación que los demás compartió acerca del progresivo aumento de casos, Luis Pericet, inspector jefe de la UFAM de la Policía Nacional en Córdoba (unidad de atención a la familia y la mujer), que aportó unas estadísticas más detallada de la situación en la provincia. "A día de hoy (23 de noviembre) se han denunciado en Córdoba 968 casos de violencia doméstica, mientras que el año pasado fueron 910. Igualmente en el número de detenidos por este tipo de hechos, pasando de 441 el año pasado a los 449 que llevamos".

De parte del Colegio de la Abogacía, "prestamos asesoramiento a las víctimas en las condiciones adecuadas por medio de profesionales formados, cumpliendo el criterio de la asociación, que anualmente reciclan y aumentan su conocimiento mediante talleres y conferencias", indicó Concepción Ortega Fernández, responsable de la comisión de violencia de género del colegio. Según sus datos, hasta noviembre de 2023, el colegio de la abogacía cordobesa asistió a 1.037 asistencias a mujeres víctimas de violencia de género, cuando en 2022 fueron 945 en total.

A propósito de escuchar reiteradas veces "el aumento, aumento y más aumento" en el número de casos, la delegada de Igualdad del Ayuntamiento de Córdoba, Marián Aguilar, quiso ser contundente, afirmando que "no solo no hemos avanzado en nada desde la raíz del problema, sino que nos estamos enfrentando a un espejismo de una igualdad que no es tan real, que no existe, y que está enmascarando la hegemonía que hay todavía de los hombres a las mujeres". Lo único positivo que destacó la delegada es que "hemos salido de lo privado a lo público, por lo tanto el reto ahora se convierte en un compromiso colectivo que tenemos como sociedad".