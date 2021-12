La Policía expulsa de Córdoba a los ultras del Recreativo tras los altercados

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía, con ayuda de patrullas de la Policía Local, han procedido a la expulsión de Córdoba de los ultras del Recreativo de Huelva que en la mañana de este miércoles han provocado altercados en las inmediaciones del estadio de El Arcángel.

Fuentes de la Comisaría han confirmado que, en aplicación de la Ley del Deporte, a los hinchas se les ha prohibido el acceso al estadio, donde se enfrentaban el Córdoba B y el Recreativo de Huelva, y se les ha escoltado en su expulsión de la ciudad.

En concreto, varias decenas de encapuchados, llegados desde Huelva y Sevilla, han atacado un bar en El Arenal, en las inmediaciones del estadio.

Armados con palos, cinturones y piedras, los violentos, que se contaban por decenas, han provocado numerosos daños en el negocio de hostelería atacado, lanzando sillas y todo tipo de objetos contra su fachada, así como en los vehículos que se encontraban aparcados en la calle en la que han tenido lugar los hechos.

La Policía ha confirmado que en los altercados solo se han visto implicados ultras del Recreativo y que no se ha producido enfrentamiento alguno con los del Córdoba. La Comisaría ha informado, además, de que no se han producido detenciones y que no hay heridos, solo daños materiales.

Estos incidentes se han producido en la previa del partido entre el Córdoba B y el Recreativo de Huelva, en el que más de un millar de seguidores del conjunto onubense se han dado cita para apoyar a su equipo, sin que en el estadio se hayan producido incidentes de ningún tipo.