Luz verde a la primera fase del proyecto de restauración tras el incendio en la Mezquita-Catedral

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Córdoba ha informado en la reunión celebrada este miércoles de manera favorable a la primera fase del proyecto de restauración de la zona dañada por el incendio ocurrido el pasado 8 de agosto en la Mezquita-Catedral.

El proyecto plantea la restitución de las cubiertas afectadas en la nave 1 del monumento, correspondientes a la capilla del Baptisterio, la capilla de San Nicolás de Bari, el vestíbulo de la Puerta de San Nicolás, la capilla de la Anunciación (o Encarnación) y la capilla del Espíritu Santo. En una segunda fase se acometerá la restauración interior de los citados espacios.

Se trata de cubiertas a dos aguas que se desarrollan entre la canal que corre paralela al muro oriental de la antigua mezquita y la canal que corona la primera arquería. En general, se trata de estructuras que ya fueron sustituidas en las distintas obras dirigidas por el equipo de arquitectos del Cabildo Catedral desde los años ochenta del siglo pasado.

En la capilla del Espíritu Santo, la estructura de cubierta, realizada en madera según el proyecto de 2014, está formada por durmientes sobre los muros norte y sur, tirantes y cerchas de par e hilera con nudillo. En las demás capillas, la estructura está formada por cerchas de madera de par e hilera con tirante y nudillo, que apoyan directamente sobre los muros, excepto en la de San Nicolás donde existen durmientes de madera.

De este modo, se proyecta la restitución de la cubierta de la nave 1 de la Mezquita-Catedral afectada por las llamas, manteniendo la disposición, pendientes, volumetría, sistema estructural, materiales y acabados de la preexistente, lo que se ha valorado positivamente en su resolución por la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Córdoba.

La propuesta también plantea una reducción de la separación entre cerchas y la colocación de elementos cortafuegos (muretes y puertas), tratándose de innovaciones en relación con la cubierta preexistente, que se consideran justificadas, habida cuenta de los hechos que motivan esta actuación. Toda la madera recibirá también un tratamiento antixilófagos.

Los bomberos actúan en el incendio de la Mezquita-Catedral de Córdoba. / Salas/EFE

El pasado 30 de septiembre, la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, ya informadó de que que se habían dado por concluidas las obras de emergencia en la Mezquita-Catedral, en las que se ha procedido al acopio, revisión y estudio de los escombros, el desmontaje de las estructuras de madera de las cubiertas afectadas, la instalación de una sobrecubierta para proteger las capillas afectadas de las inclemencias meteorológicas, el apuntalamiento de una columna ubicada frente a la Puerta de San Nicolás y el pintado de las bóvedas de las naves 3 y 4 que se encontraban manchadas de hollín a consecuencia de las llamas.

Por su parte, uno de los arquitectos conservadores de la Mezquita-Catedral de Córdoba, Gabriel Rebollo ya informó de que de que los daños ocasionados por el incendio del pasado 8 de agosto se concentraron en tres áreas específicas, entre ellas la cubierta de tres capillas y la del vestíbulo de la Puerta de San Nicolás. Según sus estimaciones, la superficie afectada rondó los 80 metros cuadrados, lo que representa aproximadamente un 1% del conjunto monumental de la Catedral.