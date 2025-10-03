El juez archiva las diligencias por el incendio en la Mezquita-Catedral tras descartar indicios de criminalidad

El Juzgado de Instrucción número 2 de Córdoba ha dictado un auto en el que acuerda el sobreseimiento provisional de las diligencias previas incoadas tras el incendio ocurrido el pasado mes de agosto en la Mezquita-Catedral de Córdoba, según han informado este viernes fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). El juez, de esta manerna, descarta que haya indicios de criminalidad en el fuego que se originó

La Policía Científica ya concluía en su informe, remitido al juez, que el siniestro del pasado 8 de agosto fue accidental. La Comisaría confirmaba así la hipótesis barajada desde un primer instante: que el fuego se originó por la batería de una barredora eléctrica almacenada en el interior del monumento, justo en el espacio en el que tuvo lugar el epicentro de las llamas. Se descarta, por tanto, que el incendio fuese intencionado.

Como detallaba el informe, la barredora no estaba enchufada, pero su batería tenía carga, lo que provocó que el fallo de la máquina fuese el foco de las llamas que en pocos minutos ascendieron hasta el techo del monumento patrimonio de la humanidad. Desde los días posteriores al suceso, el Cabildo ha trabajado en la restauración del edificio, cuyas obras de urgencia ya han finalizado.

Finalizado el proyecto de restauración urgente

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, anunció hace unos días que el proyecto de restauración de la Mezquita-Catedral estará aprobado a mediados de octubre, "comenzando de forma inmediata los trabajos de rehabilitación de los daños provocados por el incendio originado el pasado 8 de agosto”. “En poco más de dos meses, gracias a la coordinación y la implicación de todas las instituciones, empezará a ser reversible las huellas del humo y las llamas en el monumento”, recalcó la responsable autonómica.

La rehabilitación constará de dos fases: la primera, la reconstrucción de las cubiertas, con la introducción de mejoras en la cercha como la reducción de la distancia de las vigas interiores de madera, y la segunda, dirigida a la restauración del espacio interior de las capillas afectadas, junto a sus bienes muebles.

La consejera indicó que ya se ha dado por concluidas las obras de emergencia en la Mezquita-Catedral, en las que se ha procedido al acopio, revisión y estudio de los escombros, el desmontaje de las estructuras de madera de las cubiertas afectadas, la instalación de una sobrecubierta para proteger las capillas afectadas de las inclemencias meteorológicas, el apuntalamiento de una columna ubicada frente a la Puerta de San Nicolás y el pintado de las bóvedas de las naves 3 y 4 que se encontraban manchadas de hollín a consecuencia de las llamas.

Del Pozo insistió en que “nadie puede hacer una valoración positiva de un incendio y menos de uno que afecta a un bien patrimonial tan importante como la Mezquita-Catedral, pero sí hay que destacar la rápida y eficiente reacción, el trabajo realizado por los servicios de extinción de incendios y el resultado de las actuaciones desarrolladas por las instituciones”. “La respuesta ante las emergencias se entrena y, en el caso del gran monumento cordobés, se ha demostrado que estábamos preparados”, explicó la titular de Cultura.