La venta de los test de autodiagnóstico genera incertidumbre en las farmacias de Córdoba

Los test de autodiagnóstico, es decir, de antígenos o de anticuerpos, han llegado ya a las farmacias de Córdoba y se podrán comprar sin necesidad de receta médica una vez el Real Decreto aprobado este martes, 20 de julio, por el Consejo de Ministros sea publicado en el Boletín Oficial del Estado, aunque algunas farmacias los tienen ya disponibles y a la venta en la capital cordobesa.

Con el objetivo de aumentar la capacidad diagnóstica e identificar de forma más rápida posibles contagios como medida de prevención ante el aumento de los positivos y la expansión de la variante Delta, las farmacias de Córdoba ya tienen disponibles los test, algunas de ellas aún las venden con receta médica, a la espera de la publicación del BOE, que no debería demorarse, lo que ha generado cierta incertidumbre en el sector pues otras boticas ya las tienen disponibles en precios que oscilan entre los cinco y hasta los 12 euros.

En una farmacia del centro de la capital cordobesa comentan a el Día que ya han acudido "varios clientes" a comprar las pruebas, que son de antígenos, de una sola marca comercial y tienen un precio de 11 euros. Según ha explicado la profesional farmacéutica a este periódico, la prueba "no es como la PCR, basta con introducir el bastoncillo o hisopo unos dos o tres centímetros por la nariz o la boca, es menos incomodo".

Otros farmacéuticos, por su parte, han asegurado que los test "ya los tenemos en el almacén" solo a espera de la publicación en el BOE y aseguran que "la venta libre no comienza este martes, no estamos autorizados ni tenemos permiso aún para venderlos", con lo cual todavía requieren de receta médica para su dispensación, "aunque ya sea un hecho".

Las claves

Lo cierto es que más temprano que tarde los cordobeses podrán adquirirlos y estarán disponibles en cualquiera de las farmacias, por lo que conviene saber el funcionamiento de los mismos. Para la realización de alguno de estos test no será necesaria la intervención de un profesional sanitario, aunque sí tienen un margen de error y la posibilidad de obtener resultados falsos positivos y falsos negativos, en caso de realizar la prueba sin tener síntomas o cuando la carga viral es baja.

Cada una de las pruebas trae instrucciones para su uso y según la Agencia Española de Medicamentos y productos sanitarios (Aemps), conviene seguir minuciosamente esas instrucciones de uso del fabricante en el caso de los test de antígenos y hacerlo durante los siete primeros días desde la infección o en los cinco primeros días desde la aparición de síntomas, cuando la carga viral está en su punto más álgido.

Tras ello, en menos de 15 minutos el diagnóstico estará preparado: Si el resultado es positivo aparecerán dos líneas horizontales de color: la línea de test (T) y la línea de control (C) y si es negativo aparecerá una única línea horizontal de color: la línea de control (C). Es un test rápido con lo que el resultado de la prueba se obtiene en unos 15 minutos aproximadamente.

Hay que tener en cuenta que si al realizar el test no aparece ninguna línea de color, o bien se visualiza solo la línea T, pero no la C, la prueba no es válida y se debe repetir.

Tras aprobarse esta norma, las pruebas de autodiagnóstico del covid-19 se unirán a otros test que tampoco necesitan receta, como los del embarazo y de la fertilidad, así como los destinados a la determinación de la glucemia o la detección del VIH. Al igual que estos productos, los test para detectar el coronavirus podrán tendrán permitido realizar publicidad.