Dime a cuántos vecinos de tu barrio de Córdoba conoces y te diré cómo eres

Si vive en Córdoba, igual alguien le ha llamado por teléfono para preguntarle, tras explicarte que esa pregunta forma parte de una encuesta, que a cuántas personas conoces en tu barrio. Esa encuesta, correspondiente a 2022, lleva por título Relaciones Sociales. Hábitos y actitudes de la población andaluza y la ha realizado el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).

A esa pregunta, casi la mitad de los cordobeses encuestados –el 46,5%– han contestado que conocen a la mayoría de la gente que vive en sus barrios; el 27% dice que “a muchas personas” de su barrio; y el 24% “a algunas personas” de la zona en la que habita. La provincia en la que más personas conoce a la mayoría de gente de su barrio es Huelva –el 55,4%– y en la que menos es en la de Málaga –el 34%–. También es llamativo el porcentaje de poco conocimiento que tiene la gente de quien convive con ella en su barrio que arroja Sevilla – donde tan solo es el 37,8%–.

A pesar de que las viviendas plurifamiliares o colectivas son las que más personas albergan en un mismo edificio, se confirma, en línea con otros estudios, que esto no implica conocer más al vecindario, ya que solo un 30,6% de las personas que las habitan afirman saber quién vive en la mayoría del mismo. Este comportamiento es similar al de los residentes en casa aisladas o pareadas (37,6%). Es entre los residentes en viviendas de manzana cerrada donde se encuentra más cohesión, el 56,6% afirma conocer a la mayoría de la gente de su barrio. En cuanto a la permanencia en el barrio –el tiempo de residencia en el mismo domicilio–, el 51,2% de las personas que llevan 20 años o más en el mismo domicilio identifica a la mayoría de las personas del barrio, frente al 27,7% que responde quien lleva menos de cinco años residiendo.

Dentro del análisis de las relaciones sociales existen varias capas. Así, en una primera se sitúa el desarrollo del día a día y con cuántas personas se tiene trato (independientemente de la relación que se tenga), ya sea cara a cara, por teléfono o cualquier otro medio. Los datos reflejan que el 34,7% de los hombres tiene contacto diario con más de 20 personas, mientras que para las mujeres este porcentaje es del 27,2%.

Según el nivel de renta del hogar se observa que, a mayores ingresos, mayor es el número de contactos diarios. El 17,1% de las personas con ganancias en el hogar menores o iguales a 900 euros se relaciona con más de 20 personas cada jornada, siendo este porcentaje del 46,2% para aquellas personas con ingresos superiores a los 3.000 euros al mes. La encuesta ha preguntado sobre el número de personas nuevas que se ha conocido en el último mes. Más de la mitad de la población (54,8%) responde que a ninguna en los últimos 30 días fuera del trabajo o centro de formación con las que piense mantener el contacto.

El grupo que presenta mayor sociabilidad es el de los hombres de entre 16 y 29 años, ya que el 26,3% de ellos ha conocido a más de cinco personas en el último mes. Entre la población que ha empatizado con personas nuevas con las que piensa seguir teniendo contacto, el 16,9% lo ha hecho a través de internet.En cuanto a la opinión que tiene la población del uso de las nuevas tecnologías para conocer gente, el 46,3% tiene una valoración positiva o muy positiva. Las personas más jóvenes son las que en mayor proporción opinan de forma favorable sobre el uso de estas herramientas, con un 71,6% de los hombres y un 69,9% de las mujeres de entre 16 y 29 años.

Causas de felicidad

Entre las cuatro principales causas que motivan la felicidad de la población se encuentran tres ligadas a las interacciones sociales: las relaciones familiares (91,6%), las relaciones con los amigos (46,4%) y las afectivas o de pareja (37,1%). Además de motivar su felicidad, el 94,3% de la población afirma que los vínculos con su familia son buenos o muy buenos. La salud física y el aspecto físico también motivan la felicidad de un 41,4% de la población. Las relaciones con las amistades pierden relevancia con la edad. Mientras el 67,2% de los hombres de 16 a 29 años y el 63,2% de las mujeres de esta edad responden que las relaciones con los amigos les satisface, esta cifra disminuye al 32,8% de los hombres y al 34,5% de las mujeres de 65 años o más.

El estudio señala además que la población se relaciona con su familia más cercana (no conviviente) de forma diaria en un 57%, con sus conocidos (compañeros de trabajo, vecinos, etc) en un 52,9%, con sus amigos en un 29,8%, y con su familia extensa en un 12,3% (abuelos, tíos o primos). El 63,5% de las mujeres suele cuidar más los lazos teniendo contacto diario con familiares cercanos (no convivientes), frente al 50,3% de los hombres. El 64,1% de la población que reside en zonas rurales tiene contacto con su familia cercana de forma diaria, mientras que en las ciudades esta proporción es del 53,9%.

A mayor nivel de ingresos, la relación diaria con familiares cercanos no convivientes disminuye y toma peso el contacto con conocidos. Las personas con menores ingresos familiares socializan cada día principalmente con familiares cercanos (60,9%), mientras esta cifra alcanza el 50,8% entre personas de mayores ingresos en el hogar. Y en este caso, es con los conocidos con los que se contacta diariamente con más frecuencia (54,2%).