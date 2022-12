Los vecinos del Paseo de San Julián de Córdoba piden un alumbrado "nuevo y seguro" para la zona

"Tenemos derecho a un alumbrado nuevo y seguro", es la reivindicación de los vecinos del entorno del Paseo de San Julián, que a través de la Asociación Vecinal Guadalquivir del Campo de la Verdad y Fray Albino, han recordado al Ayuntamiento de Córdoba que no van a dar por finalizada la rehabilitación de la zona "si no se culmina la obra con un alumbrado nuevo y seguro". En esta ocasión cada vecino depositó una vela como recordatorio.

En la ultima reunión vecinal en la que se informó del comienzo de las obras y del "compromiso" del delegado de Infraestructura de que también se pondría un alumbrado nuevo, "no fue suficiente" para disipar las dudas que se tienen sobre la culminación de la rehabilitación del Paseo, han afirmado los vecinos.

Lo que en principio iba a ser una rehabilitación integral del puente del Arenal hasta la calle Doctor Rafael Blanco León con el alumbrado incluido, "se nos ha presentado en en tres proyectos, sin dar ninguna explicación del porqué", critican. Por otra parte, mientras que ha dado comienzo la obras de la primera fase del proyecto y se ha adjudicado también la segunda fase, "sobre el alumbrado no hay ni proyecto realizado, ni presupuesto aprobado, por lo que no da confianza a la vecindad de que se vaya a poner alumbrado nuevo y seguro".

En esta ocasión, la forma de recordar a la Delegación de Infraestructura y al Ayuntamiento ha sido el encendido de cien velas alumbrando la pancarta con la reivindicación. "Mensualmente le recordaremos al Ayuntamiento que estamos esperando el proyecto del alumbrado con el presupuesto aprobado y fecha de ejecución, como única garantía de que se va ha realizar", han afirmado.

Además, los vecinos aseguran que este año "no se ha realizado ninguna mejora en el barrio", pese a que siguen pendientes la realización de proyectos aprobados y con presupuesto desde el año 2019, como la rehabilitación de la calle Rey Don Pelayo, el entoldado del Puente de San Rafael y de parques infantiles en el barrio y "no se ha realizado nada" sobre el destoconado y plantación de arbolado, lo que "supone la pérdida de inversión en el barrio de casi un millón de euros", según calculan.

Esa perdida de inversión, se preguntan los vecinos, "¿Dónde ha ido a parar? al Campo de la Verdad no, porque aparte de los proyectos aprobados en el 2019 y no realizados, no hay ningún proyecto de obras nuevo en el barrio, ni siquiera asfaltado de calles".

Toda la situación "motiva la desconfianza de la vecindad, por eso mientras no veamos el proyecto de alumbrado con presupuesto y fechas, seguiremos recordando al Ayuntamiento en la forma que decida la vecindad".