Urbanismo estudia cerrar algunas vías de Córdoba al tráfico para poner veladores

La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) publicará mañana un decreto con las claves para la reapertura de bares y restaurantes el próximo 11 de mayo, toda vez que Córdoba entre en la fase 1 de la desescalada. Según ha explicado el presidente de la Gerencia, Salvador Fuentes, ese decreto recoge la posibilidad de ampliar las terrazas de los negocios hosteleros, de manera que la lógica merma de mesas que van a sufrir por aplicar las medidas sanitarias, no sea tan significativa.

Entre las posibilidades que se estudian para que los bares y restaurantes no pierdan mesas, se encuentra la de ocupar con veladores algunas calzadas y cerrarlas al tráfico rodado. Con respecto a este punto, Fuentes ha precisado que en ningún momento se renunciará a la acera para el paso peatonal, que debe ser "muy fluido", y ha insistido en que se analizarán "casos muy concretos" de la mano de la Delegación de Vía Pública. Se estudiará, asimismo, la posibilidad de instalar las mesas en algunos arcenes.

Esa ampliación de espacios también se maneja que pueda efectuarse en solares de propiedad privada, siempre que se cuente con la autorización del dueño. Serían, ha explicado Fuentes, solares adyacentes a los negocios donde podrían colocarse algunas de las mesas que se pierdan por la normativa estatal, que habla de la reducción en un 50% de las terrazas.

No se usarán, eso sí, los parques y jardines, porque, ha apuntado Fuentes, "son sagrados". Sí podrían estudiarse, en cualquier caso, casuísticas concretas.

Sobre el contenido del decreto, el responsable municipal de Urbanismo ha incidido en que se trata de un documento consensuado entre Hostecor, el Consejo del Movimiento Ciudadano y la Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara, de manera que se pueda reiniciar una actividad "clave" para la economía de la ciudad, a la misma vez que se mantienen los derechos de los peatones y la tranquilidad de los vecinos.

El decreto urbanísimo habla, en su primer punto, de autorizar esa apertura al 50% de los veladores que ya estaban autorizados, tan básico como que, donde había 20 veladores, ahora habrá diez, y siempre se deberá mantener una distancia de seguridad de dos metros.

El artículo dos del documento es el que habla de esa ampliación en los casos en los que sea posible. Para poder ampliar sus terrazas, los empresarios del sector deberán rellenar un formulario subido a la web de la GMU y será la propia Gerencia la que analice caso por caso.

"Esto no es una oportunidad para plantear cambios revolucionarios"

El también delegado de Hacienda ha insistido en que no le temblará la mano a la hora de retirar veladores si se perciben abusos en la interpretación del decreto. "Esto no es una oportunidad para plantear cambios revolucionarios", ha advertido Fuentes, quien ha añadido que esta permisión no puede ser "una válvula de escape a nuevos ruidos".

Es más, en la reunión entre hostelería y vecinos se llegó a plantear la ampliación del horario de apertura, sin embargo ni el Movimiento Ciudadano ni Al-Zahara han avalado esta propuesta.

Con ello, Fuentes ha repetido que todas las ampliaciones estarán regladas, de manera que esto "no es una barra libre para que todo el mundo pueda lanzarse a montar veladores y que al día siguiente sea una guerra". "Hay que respetar las reglas del juego para que la semana que viene esto no sea un infierno", ha solicitado.

Zonas conflictivas

Salvador Fuentes ha informado, por otra parte, de que existen zonas conflictivas en materia de veladores, básicamente, las mismas de siempre. Ha hablado de las Tendillas, Corredera, avenida Barcelona, calle de la Plata o María la Judía.

La base es que la ampliación de las terrazas, además de cumplir con la normativa sanitaria, permita el tránsito peatonal. En zonas donde esa ampliación está muy limitada, como por ejemplo la avenida de Barcelona, Fuentes ha instado a los empresarios a ponerse de acuerdo y llegar a un entendimiento.

También hay espacios donde la ampliación puede llegar a frenar ese tránsito peatonal. Es el caso de la plaza de la Corredera, cuyo eje transversal (de arco a arco) no puede tener ningún velador.

Con respecto a zonas aún más complicadas de abordar, como la Ribera, Fuentes ha explicado que se intentará dar una solución. La Ribera está siendo, en estos días, una de las avenidas de la ciudad con más afluencia de peatones y deportistas, aunque el presidente de la Gerencia ha dicho que también hay que intentar que el sector cree empleo.

Hay algunas cosas que no se permitirán, como las pequeñas barras que tienen algunos bares pegadas a sus fachadas y sobre las que antes se hacía la vista gorda (ya estaban prohibidas) o los barriles usados como mesas, salvo contadas excepciones.

La vigilancia del cumplimiento del decreto correrá a cargo de la Policía Local, pero también de la Nacional, ya que es la segunda la principal encargada de velar por el cumplimiento del estado de alarma.