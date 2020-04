Hostecor considera que abrir locales al 30% supone una ruina para la hostelería de Córdoba

El presidente de la Asociación Cordobesa de Hostelería y Turismo (Hostecor), Francisco de la Torre, ha advertido de que la posibilidad de abrir establecimientos hosteleros al 30% de su capacidad va a generar una situación de "ruina total" en el sector.

De la Torre ha asegurado que la propuesta por fases para la desescalada del confinamiento anunciada este martes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido recibida con "desasosiego en incredulidad", al entender que "demuestran un claro desconocimiento" del ámbito hostelero.

El también presidente de la Federación de Empresarios de la Hostelería de Andalucía (Horeca), donde se integra y con la que se alinea Hostecor, considera que la apertura de cualquier establecimiento con esa limitaciones de aforo supone consecuencias "antieconómicas e inviables" y que el planteamiento es "ilógico en inadmisible".

Asimismo, ha añadido que el anuncio realizado por Pedro Sánchez "no profundiza en el resto de necesidades de los hosteleros, porque no matiza qué pasa con los ERTE, no habla de ayudas fiscales ni trata el asunto de exonerar impuestos sin moratorias".

De la Torre ha preguntado a su vez por las terrazas, entendiendo que la intención debería ser "potenciarlas y no reducirlas", coyuntura que genera una "auténtica incertidumbre" para cada hostelero; o por los alquileres de los establecimientos, "cuyo abono íntegro o parcial se limita a la relación privada con los propietarios sin que se aporten salidas".

En este sentido, el presidente de Hostecor considera que "se está haciendo un completo desprecio al sector" y recuerda que se trata de uno de los que mayores puestos de trabajo genera en el país.

De igual manera, De la Torre critica que la reapertura parcial anunciada por Sánchez “dejan también sin concretar aspectos relacionados con las medidas sanitarias y de protección tanto de clientes como de trabajadores”.

Desde Hostecor se recuerda que la asociación, representada en su junta directiva, “trabaja a diario, manteniendo encuentros con representantes públicos y sociales para procurar que la coyuntura generada como consecuencia del Covid-19 sea la más favorable para el sector”.