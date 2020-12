La Universidad Loyola inicia su proceso de admisión para el próximo curso con las primeras pruebas 'online'

La Universidad Loyola celebrará el próximo 17 de diciembre sus primeras pruebas de admisión para cursar estudios oficiales de grado en el próximo curso 2021-2022. Superar esta prueba, de carácter gratuito y online, es un requisito indispensable para matricularse en la Universidad una vez los candidatos hayan superado la prueba de acceso a la Universidad (Pevau).

La Universidad ha publicado ya su calendario de próximas convocatorias que se extiende hasta el 25 de agosto y que se realizarán en modalidad online. Para poder realizarla, los candidatos deben inscribirse a través de la plataforma de admisiones disponible en la web de la universidad (uloyola.es).

Como novedades para el próximo curso, la Universidad Loyola amplía la oferta de estudios en el área de Comunicación, con tres nuevos grados: Grado en Periodismo y Comunicación Corporativa, Publicidad y Comunicación de Marketing, y Comunicación y Ficción Audiovisual.

Estas nuevas titulaciones combinan contenidos transversales dirigidos a sentar una sólida base de conocimientos de sociología, ciencias políticas, economía, psicología o ética que todo profesional del ámbito de la comunicación debe tener, con materias específicas, con el objetivo de potenciar la especialización y la empleabilidad de los estudiantes.

Se trata de grados con un enfoque muy práctico e innovador en materia pedagógica, en los que se aplican los conocimientos de forma inmediata. Así, por ejemplo, en el caso del Grado en Publicidad y Comunicación de Marketing, los estudiantes trabajan con casos reales, realizan proyectos individuales y en equipo para empresas y marcas, que les permite conocer a los mejores expertos en publicidad y marketing, tanto nacionales como internacionales.

El Grado en Periodismo y Comunicación Corporativa da respuesta a las necesidades del sector que demanda nuevos profesionales con una mirada amplia y transversal sobre la realidad, con habilidades para hacer frente a la desinformación, dominio del lenguaje audiovisual y las nuevas narrativas informativas, comprensión del periodismo de datos o nociones de programación, así como el conocimiento de los mecanismos de la comunicación corporativa.

Finalmente, el Grado en Comunicación y Ficción Audiovisual de la Universidad Loyola está totalmente orientado a las nuevas necesidades del sector y, a diferencia de otras titulaciones similares, tiene un fuerte componente de nuevas narrativas, y una especialización en las áreas de dirección, producción y guion y postproducción, que faciliten la inserción laboral de los egresados en esta industria. Además, entre otras materias, el plan de estudios integra la formación en tecnologías inmersivas: realidad virtual, cine y TV 360.

Además, el Grado en Periodismo y Comunicación Corporativa se puede estudiar junto al Grado de Relaciones Internacionales y el Grado en Publicidad y Comunicación de Marketing junto a Administración y Dirección de Empresas, tanto en castellano como en su edición bilingüe. Toda la oferta formativa, así como el calendario de pruebas puede consultarse en uloyola.es/grados.

El curso continúa con normalidad

Las clases en la Universidad Loyola continúan desarrollándose con normalidad, dentro de las limitaciones decretadas por el gobierno regional. Aunque el curso comenzó en septiembre en modalidad presencial, a partir del 10 de noviembre y tras la entrada en vigor de la Orden de la Junta de Andalucía, las clases se están impartiendo en formato presencial virtual (off campus), en los horarios vigentes según el calendario académico. Solo mantienen la presencialidad (on campus) las que conllevan actividades de carácter práctico -no las teóricas o expositivas-, y las prácticas experimentales, de laboratorio o actividades similares, incluidas las de investigación.

Asimismo, con el objetivo de minimizar la presencia en los campus, atendiendo a las recomendaciones de las autoridades sanitarias, el personal de la Universidad ha establecido turnos alternos de actividad presencial y teletrabajo, estando plenamente operativos.

La Universidad Loyola está plenamente preparada para desarrollar la docencia en modo presencial virtual, ya que cuenta con la tecnología adecuada, así como las técnicas docentes idóneas para mantener su compromiso con la formación académica de todo el alumnado.