Alba Jiménez y Joaquín Vázquez, elegidos sultanes del Carnaval de Córdoba 2020

Los jóvenes Alba Jiménez y Joaquín Vázquez han sido elegidos Sultana y Sultán del Carnaval de Córdoba 2020 en un acto que se ha celebrado este domingo en la plaza de la Corredera y que ha supuesto la apertura del programa oficial de la fiesta.

Además, como ya es tradicional, se ha desarrollado la salmorejá con el reparto de 500 litros de esta comida típica de Córdoba preparada por la peña carnavalesca Los Castrati. Los asistentes también han podido degustar raciones de arroz.

En la elección de los sultanes del Carnaval ha estado muy presente la figura de Miguel Amate, autor y comparsista fallecido el pasado viernes. Un crespón negro ha lucido en el escenario, mientras que los candidatos lo han recordado en todos sus discursos, al igual que ha hecho el presentador de la gala.

Este año se han presentado 14 mujeres y siete hombres y han pasado la preselección seis y cuatro respectivamente. Tras la deliberación del jurado, Manuel Gómez Martínez se ha alzado con la banda de Sultán simpatía y Abrahán León con la de Sultán elegancia. Ha sido elegido como Sultán Joaquín Vázquez.

Por otra parte, el jurado ha designado como Sultana simpatía a Azahara Morales y a Joana Castilla como Sultana elegancia, mientras que la Sultana es Alba Jiménez.

Los aspirantes han relatado durante sus intervenciones el nexo que les une al Carnaval, lo que significa para ellos y han mostrado algunas de sus cualidades en el cante, el baile, la música o contando chistes.

Esta era la primera vez que Alba Jiménez -una joven de 19 años que estudia un doble grado de Educación Social y Trabajo Social- se presentaba a Sultana. Lo ha hecho porque, como ha explicado, "he vivido el Carnaval de maneras muy distintas". Su padre ha participado en varias agrupaciones y ella ha visto desde pequeña cómo se conforma un grupo "y el disfrazarme con ellos".

"Cuando cumplí la edad, todo el mundo me decía que me presentara a Sultana, pero no me atrevía", ha confesado, sin embargo, ahora cree que "es una experiencia que recomiendo a todo el mundo; no el ser elegida Sultana, sino el hecho de estar aquí".

Para ella, personificar a esta figura tan representativa de la fiesta es "lo más grande porque ahora mismo estoy representando lo que es el Carnaval de Córdoba". Su deseo es "llevarlo sobre todo a la calle, porque da la sensación de que se está perdiendo".

Por su parte, Joaquín Vázquez, de 24 años, ha indicado que esta es "una experiencia que soñaba desde chiquito por lo que he vivido con mi padre y mis familiares, que han salido en chirigotas y comparsas". Para él ser Sultán era "una ilusión" y ha invitado a "disfrutar del Carnaval y salir a la calle para celebrarlo".

Esta era la segunda vez que Joaquín se presentaba. La primera fue hace dos años, pero "la ilusión nunca se pierde y la esperanza menos".

Tras la elección, han actuado seis agrupaciones en el escenario de la Corredera: las comparsas El taller de las coplas, Los soñadores, Los defensores y Las nietas de las brujas que no pudisteis quemar; la chirigota Alegría Toscontos y el cuarteto Pisito de soltero.