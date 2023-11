Los sindicatos critican que Salud "desviste un santo para vestir a otro" con la reorganización de médicos de familia en Córdoba

CCOO, el Sindicato Médico de Córdoba y UGT acusan a la Delegación de Salud de "engañar a la población cordobesa" con el anuncio de una "reorganización" de los médicos de familia, "aportando datos que solo esconden la incapacidad del Distrito Córdoba y Guadalquivir para fidelizar a sus profesionales e impedir que se vayan cada vez más médicos".

Salud "pretende convencer con cifras de población que supuestamente va a empezar a ser atendida por un nuevo médico de familia" mientras que la realidad es que se trata de facultativos que se "han movido" de las Urgencias de Atención Primaria a centros de salud. Es decir, "se les olvida decir a la población que sus cambios organizativos no cuentan con incrementar el número de médicos" y en realidad "lo único que hacen es cambiarlos de sitio".

Esto significa, según los sindicatos, que a los pacientes que antes veían estos facultativos en Urgencias, "ahora los verán los de los centros de salud, que se tendrán que ausentar de su centro, empeorando aún más unas condiciones laborales ya muy duras y una sobrecarga de pacientes que pone en peligro una correcta atención sanitaria"

Al respecto, indican que "cualquiera puede entender que si un profesional ve entre 45 y 50 pacientes en vez de atender los 25 que aconsejan organismos internacionales, las posibilidades de cometer un error clínico se disparan y la atención se deteriora". Esto es, "desvisten un santo para vestir otro, pero no resuelven el verdadero problema y además se desmonta progresivamente un grupo de profesionales que en la Zona Básica de Córdoba se dedicaba a atender de manera y con formación específicas, urgencias y emergencias".

CCOO, Simec y UGT explican que, con los cambios realizados por Salud, por cada guardia entre semana que haga un médico de familia "habrá un día que no pase consulta con sus pacientes, deteriorando por tanto su atención, aumentando probablemente las listas de espera y sobrecargando al resto del equipo que tendrá que cubrir su saliente".

Además, señalan que Salud ha ofertado formación solo cinco días antes de "obligar a hacer urgencias y esto por petición de los sindicatos firmantes". De hecho, critican que ya hay "compañeros que han tenido que hacer guardias sin ella y sin haber hecho urgencias en 20 años".

Al respecto, aclaran que, aunque la especialidad de Medicina Familiar incluye "una muy buena formación en urgencias, esta profesión exige un reciclaje continuo y si no has visto una ambulancia en 20 años probablemente incluya un aparataje que ni siquiera existía cuando hiciste la especialidad o haya técnicas de soporte que si llevas mucho tiempo sin hacer puede que no estés preparado para ponerlas en práctica".

Esta "muestra más de maltrato y formas despóticas" hacia el colectivo de médicos de familia ya ha provocado "una considerable fuga de profesionales".Las fuentes de las organizaciones sindicales de CCOO, Simec y UGT datan que "serán más de 15 los médicos de familia que dejen sus cupos de pacientes en los centros de salud de Córdoba capital en los próximos días, empeorando aún más el problema que se pretendía paliar".

CCOO, el Sindicato Médico y UGT proponen movilizaciones en los próximos días "que consigan finalmente paralizar tanto desorden y tantas medidas que solo consiguen desmoralizar y agotar más a todos los profesionales" del Distrito Córdoba-Guadalquivir.

A su vez, piden a la población que los ayude a proteger a los profesionales, "cuyo único objetivo es darles la mejor atención". "Juntos conseguiremos parar todas estas malas decisiones y que desde Sevilla decidan cesar a un equipo de gestión que tanta desmotivación y sobrecarga está produciendo en todos sus trabajadores y tanto prejuicio en la atención sanitaria cordobesa".