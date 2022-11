Los sanitarios de Córdoba exigen que el complemento por rendimiento en sus nóminas sea fijo

Varias decenas de personas se han concentrado en la mañana de este miércoles a las puertas del Hospital Universitario Reina Sofía para exigir al Servicio Andaluz de Salud (SAS) que el complemento de rendimiento profesional (CRP) que perciben los sanitarios anualmente sea de carácter fijo. Y es que, como ha indicado la Unión General de Trabajadores (UGT), los profesionales de la sanidad han percibido en este 2022 una bajada del CRP, que tendría que haber sido del 65% y se ha quedado en el 30% en la última nómina.

Es por eso que, como ha indicado la secretaria del sector de sanidad y sevicios sociosanitario de UGT, María del Carmen Heredia, durante las protestas que se han llevado a cabo contra los recortes piden a la Junta de Andalucía que este complemento "sea un factor fijo que se cobre en las nómimas de los sanitarios mensualmente", pues desde el sindicato han denunciado que el SAS "mete mano a los profesionales" y "los maltrata", quitándoles parte de este extra salarial.

"El CRP se ha convertido en una especia de saca y no sabemos lo que hace el SAS con ese dinero que roba a los profesionales", ha reivindicado Heredia, quien, en representación de los manifestantes, ha criticado que se les haya bajado seis puntos de su productividad en este 2022 porque desde el SAS ha determinado que "no han cumplido con los objetivos", una conclusión que la sindicalista ha asegurado que desconoce, pues "los trabajadores no saben con exactitud cuáles son los objetivos que no cumplen", lo que provoca "falta de transparencia" por parte de la administración.

Según ha determinado UGT, lo que dejan de ganar los sanitarios va desde los 2.000 euros anuales de los medicos a los 1.000 de los enfermeros, los 500 euros de los técnicos sanitarios o los 300 de los técnicos auxiliares de enfermería (TCAE), y así hasta un máximo de 120.000 profesionales con los que cuenta la sanidad andaluza. Esto supone "una pérdida de miles de millones de euros para los trabajadores", tal y como ha explicado Heredia, quien ha hecho hincapié en que desde la Junta "no premian el esfuerzo ni la dedicación por este complemento que es robado".

En concreto, en este 2022 se han dado dos pagos de este complemento que es de carácter anual. Como ha señalado el sindicato, el primero se dio el pasado mes de mayo y la productividad del personal sanitario se valoró en un 35%, que fue lo que recibieron en la nómina. El segundo pago fue este mes de octubre y, como ha criticado UGT, "debería haber sido del 65% y se ha dado entre el 30% y el 40%".

Un porcentaje que ha denunciado la secretaria sindicalista, pues ha asegurado que los trabajadores han estado "al pie del cañón" y no dando "un 60% ó 70% de su productividad". De hecho, Heredia también ha lamentado que para percibir este complemento se tenga que estar un mínimo de cuatro meses trabajando, ya que "cuando se empieza, ya se da el máximo".

Eugenia Urbano, secretaria de la sección sindical de UGT, ha precisado que con esos objetivos el SAS no está premiando a los sanitarios: "Se deben de pactar en las distintas unidades para que trabajen por ellos". Y, sin embargo, se han "desvirtuado" ante "una falta de transparencia nunca antes vivida". Pese a tratarse de "un dinero público ya presupuestado", el sindicato ha denunciado que no sabe "dónde está ese dinero" que no se da a los sanitarios, pues no perciben el 100% de su rendimiento a pesar de que "sacan adelante el trabajo con falta de profesionales", de ahí que exijan que este complemento debe ser fijo y no lo maneje la Junta de Andalucía.