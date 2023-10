Termina la restauración de los brazos del crucero, la "quinta fachada" de la Mezquita-Catedral de Córdoba

En la persistente tarea de conservar la Mezquita-Catedral de Córdoba, un trabajo inagotable para un monumento que está expuesto, se restauran muchas cosas que se ven a pie de calle, pero también hay otras muchas restauraciones, imperceptibles prácticamente si no es a vista de pájaro -como mucho se vislumbran las lonas que tapan los andamios-, y de las que no tenemos constancia de lo que se está haciendo ni posteriormente de los resultados. Un ejemplo de esto último es la restauración de lo que desde el Cabildo Catedral se denomina como la "quinta fachada" del edificio y no por ello menos esencial que el resto, que engloba los tejados y las cubiertas que protegen la piedra original.

En este sentido, los arquitectos conservadores de la Mezquita-Catedral, acompañados del deán-presidente de la institución, Joaquín Alberto Nieva, han presentado este jueves el resultado de la restauración de los brazos norte y sur del crucero de la Catedral, una obra que se ha prolongado durante casi dos años y cuyo presupuesto, costeado íntegramente por el Cabildo Catedral, ha ascendido a los 272.570 euros.

La intervención en estas cubiertas se ha planteado por el mal estado en que se encontraban. "Existían claros signos de falta de estanqueidad que derivaban en humedades y pudrición de las maderas de las estructuras, que además favorecían las filtraciones hacia las bóvedas", ha explicado uno de los arquitectos, Francisco Rebollo. Todo ello afectaba claramente a la integridad de ambas cubiertas y sus bóvedas. Por todo ello, era preciso sustituir los elementos de madera que se encontraban en un grave estado de deterioro y eliminar las humedades que lo causaban.

El proyecto de restauración de la cubierta del brazo norte del crucero fue autorizado por la Delegación Territorial de Cultura y Patrimonio Histórico el 22 de diciembre de 2020, obteniendo posteriormente la licencia urbanística pertinente el día 3 de marzo de 2021 para el inicio de las operaciones, que se efectuaron entre los meses de mayo a diciembre de 2021.

Los trabajos fueron ejecutados por el equipo de obrería y mantenimiento del Cabildo Catedral, con la participación de las empresas especializadas, bajo la dirección y coordinación de los arquitectos conservadores del edificio Gabriel Ruiz Cabrero, Gabriel Rebollo Puig y Sebastián Herrero Romero.

Una vez concluidas estas tareas, se acometió el proyecto y ejecución de las reformas en el brazo sur del crucero, autorizado en julio de 2022 por la Junta y con licencia de la Gerencia Municipal de Urbanismo el día 4 de noviembre de 2022. Las labores fueron dirigidas por los arquitectos Gabriel Ruiz Cabrero, Gabriel Rebollo Puig y Francisco Rebollo Píriz, y ejecutadas por la obrería del Cabildo. El desmonte de la cubierta se inició en noviembre de 2022 y la actuación se dio por rematada en septiembre de 2023, según han afirmado los arquitecto.

Las nuevas cubiertas se han construido siguiendo los materiales encontrados tras el desmontado y el mismo sistema constructivo, presentando una configuración y acabados similares a los anteriormente existentes. "Es importante hacerlo de la misma forma, con los mismos materiales y sistemas, porque si se cambia se está falseando el edificio, y además en una parte importantísima", ha explicado Gabriel Rebollo.

Aún así "se han introducido pequeñas mejoras constructivas a fin de que no vuelvan a repetirse los mismos problemas en el deterioro de la madera", ha subrayado. Una de ellas ha sido la sustitución de algunos tablones de madera de pino por madera de Iroko, "más densa y resistente". Otras soluciones de mejora han consistido en un tratamiento antixilófagos a las maderas para protegerlas de posibles hongos, al mismo tiempo que se han forrado con láminas de plomo en los encuentros de los tablones con los muros de piedra para evitar el avance de termitas o las filtraciones de agua en caso de que la impermeabilización bajo teja fallase.

Por otro lado, el arquitecto ha destacado que se han mejorado los accesos a las cubiertas y se ha posibilitado el registro de las mismas para favorecer su inspección periódica y mejorar su vigilancia y conservación preventiva.

En paralelo a las obras, el servicio de arqueología del Cabildo Catedral ha realizado el control arqueológico y documentación de las estructuras, resultando relevante la identificación de un sistema de cubiertas anterior al existente, que difería en la cota, más baja, y en la configuración, con una distribución en forma de pabellón de cuatro faldones.