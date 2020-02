La penúltima sesión de preliminares del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de Córdoba (COAC) ha traído de la mano una nueva tanda de coplas e ingenio.

En la función han destacado especialmente las comparsas de Montalbán y los hermanos Cobos, además de la chirigota de Losada, que ha dado un salto de calidad.

Piérdete conmigo (comparsa infantil)

Tipo: niños perdidos del país de Nunca Jamás. Crónica: la Rebelión de los Valientes, de Pozoblanco, invita a perderse con estos chavales para no crecer nunca jamás, recordando a la famosa película Peter Pan. En el primer pasodoble piden cambiar el final del cuento tradicional de las típicas princesas para rematar con que la mejor narradora de historias siempre será su madre y en el segundo utilizan la despoblación para componer un "pueblo perdido" en una gran y conseguida idea. Primer cuplé para una prima vegana que va a su casa por Navidad y no come nada de nada, aparte de lechuga, claro. En el segundo de la tanda su padre se ha aficionado a Masterchef y cocina mucho, pero ellos acaban llamando para pedir una pizza. En el popurrí describen ese país de Nunca Jamás donde tienen "la gloria bendita" siempre que miren "hacia el sur". Gran cuarteta a la presión que los niños sufren hoy en día con las decenas de actividades extraescolares y que con suerte pueden "hacer un amigo en el verano". Hay cantera.

O.B.D.C. por la cuenta que te trae (chirigota)

Tipo: mujeres feminista en una manifestación. Crónica: la chirigota del Samu dibuja lo que se supone que ellos entienden por mujer feminista en una manifestación, enlazando un tópico con otro. En el primer pasodoble cuentan cuánto han echado de menos el carnaval tras un año de descanso (en 2018 sacaron La comparsa más mala) y el segundo se lo dedican a Paco Luque, carnavalero cordobés fallecido el año pasado. En el primer cuplé hablan de su hija, que también es feminista aunque al cumplir 18 años se ha ido de casa, y en el segundo hablan de un videojuego que tiene su marido para rematar con cuernos y con el famoso Estefanía. Los tópicos siguen sucediéndose uno tras otro en el popurrí.

Los huéspedes (comparsa)

Tipo: fantasmas entre dos mundos. Crónica: la comparsa de Peñarroya-Pueblonuevo presenta un tipo alegórico de fantasmas que se han quedado entre dos mundos. En el primero de los pasodobles trae un mensaje de Miguel Amate, con quien se ha encontrado allí arriba, precioso homenaje al niño de la Piedra Escrito que obtuvo un más que merecido aplauso un público en pie (detalle del guitarra principal, con crespón negro en el instrumento). El segundo pasodoble lo dedican a la eutanasia, tema de actualidad, desde la perspectiva de un hombre que ha matado a su mujer enferma. Primer cuplé para los cuernos y la suerte que tienen todos aquellos que no la tienen, bonito estribillo. El segundo de la tanda se lo dedican a una mujer abonado a eso de la cirugía estética. El popurrí les sirve para desarrollar la idea del tipo y también para lanzar un mensaje a la juventud, a la que piden que despierte y se rebele. Finalmente, se definen como espíritus de carnaval.

Pisito de solteros

Tipo: hombres mayores que viven juntos. Crónica: el cuarteto de Pepón padre trae al Gran Teatro una idea a la que sacarle mucho jugo, la convivencia de unos hombres mayores y la visita de la mujer de la limpieza, que precisamente pulcra no es. Las conversaciones entre los pintorescos personajes sacan las risas del público mientras ellos deciden qué ver en televisión y salen personajes nuevos, como el butanero, que le tira los tejos a uno de ellos. Estos míticos carnavaleros cambian el estribillo en los cuplés porque en el primero están jubilados para ciertas cosas, pero después han tomado la viagra. Bonita despedida defendiendo el carnaval de siempre, el que ellos hacen a su manera y con un sentido homenaje a Paco Luque incluido.

Los traicioneros (comparsa)

Tipo: traicioneros de las coplas. Crónica: la comparsa de los hermanos Cobos era una de las más esperadas de la noche y eso se notó en cómo se llenó el Gran Teatro para escucharla. En el primero de los pasodobles cuentan una realidad como un templo, la del público frío del teatro que se sale cuando no canta su agrupación, un teatro, apuntan, de "butacas frías". El segundo va para el pin parental y con mensaje para Santiago Abascal al que le piden que se vaya "con su Dios" y deje a la educación pública y a los maestros tranquilos. El primer cuplé para un gatillazo y el segundo para la locura de tobogán de Estepone que tuvo que cerrarse ante la peligrosidad de aquello. La idea de traición le sirve para desarrollar un popurrí en el que aseguran que no traicionan a cualquiera, todo ello con gran carga política.

A mí esta gente no me representa (chirigota)

Tipo: mánagers de artistas. Crónica: la chirigota del Losada trae un tipo de representante de artistas famosos al que le gusta más cobrar en B y madrugar poco. Ellos representan a cualquiera, no tienen problema. Pasodobles de chirigota, sin penas, el primero a Plácido Domingo, al que, por supuesto, también representan. Mejor el segundo en el que recomiendan mantener a "raya" (pues eso) a los famosos a los que ha representado, como a Isabel Pantoja, Kiko Rivera o el Cigala. En el primero de los cuplés cuentan que tienen una relación abierta con su novia, que es actriz porno y se lleva el trabajo a casa, en el segundo hablan de un cura que cobra mucho a las novias para casarlas. Y todos esos famosos a los que representan les sirven para un popurrí que arrancó sonaras carcajadas en el público.

Los santeros (comparsa)

Tipo: santeros. Crónica: la comparsa los Herederos trae un tipo vistoso de santeros de magia negra. El primer pasodoble lo dedican a un nieto que está a punto de nacer y en el segundo hablan de la Andalucía de fiesta y belleza, pero también de la que se levanta día tras día para trabajar. Primer cuplé para la diputada de Vox que dijo que había que dar clase de costura en los colegios y en el segundo relatan una llamada a deshoras. Repasito al Carnaval de Córdoba, del que dicen que la culpa "la tenemos nosotros" por pensar más en los premios para poder presumir, cuando eso quede atrás, recomiendan, la fiesta avanzará. Bonita despedida con mucho ritmo antes de una última cuarteta donde "se acabó el embrujo" de la santería.

Los supervivientes (chirigota)

Tipo: supervivientes de un ataque zombie. Crónica: esta nueva agrupación que viene desde Aguilar de la Frontera traen un tipo al que sacarle tipo, supervivientes de un ataque zombie que resisten hasta al coronavirus. Se presentan con un pasodoble "de cachondeo" porque para ruinas y miserias ya tienen las suyas propias. En el segundo recomiendan a esas chirigotas que meten voces, octavillas, punteado y demás "virguerías" que también le metan un poco de gracia. Un cuplé para su cuñado y otro para el tema de las gallinas violadas. En el popurrí desarrollan el tipo.