El proyecto de la Base Logística del Ejército de Tierra de Córdoba saldrá a concurso en verano

"Sin dilaciones"

"No podemos permitirnos dilaciones", ha señalado la ministra de Defensa Margarita Robles, quien espera que los trámites urbanísticos y económicos pendientes con el Ayuntamiento de Córdoba y la Junta de Andalucía se vayan solventado a lo largo de este año para iniciar las obras a principios de 2023. Robles, además, ha advertido a las empresas que pugnen en el concurso público para la "realización técnica del proyecto" que se valorará "el mejor desde el punto de vista la "cualificación de personal" y de los "plazos", ya que no se contarán con proyectos que "no tengan viabilidad en periodos de tiempo razonables". La ministra ha destacado que el proyecto de la base se enmarca en el objetivo de contar con un Ejército "moderno, comprometido y eficaz" del que "sentirse orgulloso" y hacer una apuesta por la "racionalización de la logística" basada en los parámetros de la "ciencia, la tecnología y la innovación". El proyecto de la base se enmarca en el objetivo de contar con un Ejército "moderno, comprometido y eficaz" del que "sentirse orgulloso" y hacer una apuesta por la "racionalización de la logística" basada en los parámetros de la "ciencia, la tecnología y la innovación", ha recordado. Robles ha incidido en que se trata de un proyecto "sólido y muy consistente" que, una vez finalizado, pueda suponer un "ejemplo" para el resto de países y una "atracción para la OTAN" en cuanto al objetivo de reforzar la "frontera sur". La ministra también ha destacado que se trata de un "proyecto tractor" para le recuperación de España y ha hecho hincapié en los parámetros de "cualificación especial" que tendrá tanto el personal civil como el militar que trabajará en la base. Un proceso de elección que "no fue fácil" al haber "proyectos muy buenos", si bien el de Córdoba "fue el mejor" debido a la "disponibilidad prácticamente inmediata de los terrenos" de la futura base, frente a "otros" que eran "brindis al sol" y que ofrecían "expropiaciones" que se podían "dilatar en años". / EFE