PSOE e IU lamentan "la oportunidad perdida" con el presupuesto de PP y Cs en el Ayuntamiento de Córdoba

Los tres grupos de izquierdas en Capitulares votaron no el jueves en el Pleno a los presupuestos municipales de PP y Cs en Capitulares, que salieron adelante con el voto de Vox. La reflexión de PSOE e IU tras esta aprobación coincide y señalan que, en su opinión, las cuentas son "una oportunidad perdida" para la ciudad.

La exalcaldesa y portavoz socialista, Isabel Ambrosio, ha señalado que se ha dejado pasar la la oportunidad para acelerar la respuesta a las familias más vulnerables por la crisis del covid-19 con el presupuesto municipal, "unas cuentas que pese al esfuerzo y la colaboración de la oposición se han aprobado tal y como estaban diseñadas antes de la pandemia y sin adecuarlas a una realidad tan distinta como la actual".

Ambrosio ha insistido en que tras el debate quedó patente que el ofrecimiento público que había hecho el alcalde de Córdoba, José María Bellido, para alcanzar un acuerdo de ciudad sobre este tema “se ha quedado en eso, es un anuncio público, porque no han dado ni un sólo paso durante semanas para adaptar estas cuentas para una ciudad que será muy distinta”.

De esta manera, PP y Ciudadanos dieron el visto bueno a su presupuesto "con las modificaciones exigidas por la extrema derecha, como el incremento de ayudas a dedo, y quedaron fuera y a la espera de las modificaciones presupuestarias y del Plan de Choque anunciado por el gobierno municipal medidas mucho más urgentes".

Para el PSOE, el incremento de las ayudas de emergencia a las familias, las ayudas al alquiler o nuevas medidas para atender a los autónomos desde la administración local, como están haciendo en otros municipios, son algunas de las propuestas que fueron rechazadas por el gobierno de PP, Ciudadanos y VOX.

“Las familias que llevan semanas sin ingresos, los autónomos que no saben cuando van a poder levantar la persiana de su negocio, los colectivos que están trabajando para ayudar a paliar necesidades tan básicas como la alimentación necesitan ayudas desde su Ayuntamiento ya, no quieren ponerse en una cola a esperar a que le den alimentos”, ha insistido la portavoz socialista.

En este sentido, Ambrosio ha pedido, una vez más, que se mejore la eficacia del sistema de atención a las familias y que se cree una estrategia útil y a largo plazo para atender a esta realidad que, por desgracia, se va alargar en el tiempo.

Desde Izquierda Unida, por su parte, han lamentado que Córdoba perdiera una oportunidad de contar con unos presupuestos acordes con lo que necesita la ciudad y la ciudadanía, con los que se reactivase la economía al día siguiente de salir de esta crisis social, humanitaria y económica, se asegurase que nadie se va a quedar atrás y se garantizase la viabilidad y el futuro de las empresas públicas”.

Para la coalición, el “no” de la derecha y la ultraderecha fue un “no, entre otras cosas, al futuro de Córdoba, un no a aumentar en 2,3 millones las Ayudas de Emergencia Social y Familiares para que la población más vulnerable pueda hacer frente a gastos de alimentación y suministros, un no a destinar 3,8 millones para planes de empleo con los que contratar a personas que se han quedado en el paro por el covid-19, un no a habilitar 7,5 millones de euros para líneas de ayudas a autónomos, pymes y empresas de economía social, un no a transferir cuatro millones de euros a una empresa que está siendo muy castigada por esta situación como es Aucorsa y un no a poner un millón de euros encima de la mesa para ayudar a quienes hoy no pueden pagar el alquiler de su vivienda”.

Además, han criticado que la oferta de colaboración del alcalde se quedara en "un show mediático" e incidieron en que Bellido "nunca ha querido el consenso y el apoyo de los grupos de la oposición para sacar, entre todos a Córdoba de esta situación excepcional, en la que hoy muchas personas no tienen ya recursos con los que comer y pagar las facturas de la luz, el agua o el gas, entre otras cosas porque el Ayuntamiento sigue sin abonar las ayudas de emergencia social tras 17 días, cuando aseguraron que lo harían entre 10 y 15 días”.