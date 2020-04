Bellido señala que "lo que nos separa" de la oposición "es mucho menos de lo que nos une"

El Ayuntamiento de Córdoba cuenta ya con la aprobación inicial de los presupuesto de este año, tras una sesión -telemática por primera vez en Capitulares- en la que las cuentas han salido adelante con el voto favorable del equipo de gobierno (PP y Cs) y de Vox, mientras que los tres grupos de izquierdas (PSOE, IU y Podemos) se han posicionado en contra.

Aunque en los últimos días se acarició la posibilidad de unas abstención por parte de la oposición, el alcalde de la ciudad, el popular José María Bellido, ha indicado que es "un paso más para seguir avanzando en las medidas que hay que aprobar en el plan de choque contra la crisis sanitaria, social, económica y laboral que se avecina", al tiempo que asegura que "se mejorará con acuerdos con el resto de grupos", además del citado plan que será "aún más ambicioso".

Y además, se ha mostrado conciliador pese a los votos en contra, destacando así que, "aunque no se ha podido alcanzar un acuerdo de mínimos en este Pleno, lo que nos separa es mucho menos de lo que nos une". En su opinión, "no se ha podido alcanzar ese acuerdo por nuestra parte, pero no porque no estemos de acuerdo en el destino, en las medidas que hay que adoptar, sino porque no estábamos de acuerdo en unos casos de dónde se sacaban los fondos para atender las medida y en otros porque lo que se ha presentado no se podía ni siquiera votar".

Bellido ha subrayado que están "mucho más de acuerdo en las cosas que queremos hacer, las medidas que hay que sacar adelante, que todos somos conscientes de la situación de emergencia por la que pasa la ciudad y en un futuro se podrán adoptar acuerdos de mínimos en ese plan de choque que recogerá muchas de las medida que hoy en el Pleno no se ha podido acordar su financiación".

Ha añadido que "la ciudad cumple con las medidas de confinamiento de forma ejemplar", a la vez que "se ha desatado una enorme ola de solidaridad", poniendo como ejemplo la labor del programa de #TodosPorCórdoba, que "sigue creciendo día a día en donaciones y también, desgraciadamente, en demandas de usuarios".

En ese sentido, abundó en que es "consciente de que hay que hacer más y todo lo que se haga desde el gobierno local es poco", a la vez que ha transmitido que "se hace todo lo que humanamente está en nuestra mano, sin que falten horas de dedicación".

Las cuentas para 2020 ascienden, tal y como ha recordado el edil de Hacienda, Salvador Fuentes, a un consolidado de 405 millones de euros, "un 5,5% más que el de 2019", y contemplan una inversiones reales de 1,6 millones de euros. "Son presupuestos líquidos para tiempos líquidos, presupuestos que urgía aprobar, que no son definitivos y que se irán modificando según las necesidades que marquen estos tiempos convulsos que estamos viviendo", ha insistido.