¿Qué es el celo de la perra? Pues el reflejo de la actividad sexual de las hembras, que maduran antes que los machos. Suelen tener el primer celo entre los seis y los nueve meses de edad, aunque depende de cada raza. En general, las más grandes tienen el primer celo más tarde. Si a los 18 meses de edad la perra no lo ha tenido, hay que consultar con el veterinario para averiguar las causas.

Cada vez que la perra tenga el celo, se notará un cambio de comportamiento en el animal, así como ciertos síntomas físicos: aumento del tamaño de la zona genital y las típicas hemorragias, que son más abundantes en los primeros días del ciclo.

Unas sustancias que influyen mucho en el cortejo y apareamiento de los perros son las feromonas. Se trata de sustancias químicas que se producen en las glándulas que están en las mamas, alrededor del ano o en las orejas del animal.

Los perros entran en celo cuando captan la feromonas o partículas olorosas que desprende una hembra en celo. Para un perro este perfume es embriagador y es lo que produce las persecuciones de los machos a las hembras en celo. Se ponen muy nerviosos y excitados, olisquean continuamente y algunos pueden protagonizar escapadas en busca de la dueña de tan cautivador olor.

Bañar en exceso al perro, ¿es bueno? Lo que solemos recomendar en la clínica es una vez al mes. Pasarse de higiene también podría resecar su piel y minar su protección natural, de manera que apareciesen ciertas dolencias, siendo la más frecuente la dermatitis seca, también conocida como seborrea. En este caso de exceso de baños, nuestra mascota podría cursar con picor excesivo y como consecuencia, lesiones de piel de complicación bacteriana.

¿Qué me puede pasar si no recojo los excrementos de mi mascota en la calle? Una unidad policial recorre de paisano las zonas más delicadas, como el entorno de parques infantiles, colegios o espacios en los que se ha comprobado que existe una concentración de excrementos caninos. En esta ruta van acompañados de inspectores que primero realizan lo que definen como “acciones informativas” y, en ocasiones futuras, si persisten en su actitud, imponer las sanciones de 150 euros. Pero no queda ahí la cuestión, ya que esta unidad realiza posteriormente inspecciones y acciones de evaluación para comprobar si se ha producido algún cambio de conducta en los vecinos.

Mi gato ha cambiado el carácter a peor, ¿cuál puede ser la causa? Hay que aclarar que los gatitos y los gatos jóvenes suelen mostrar signos de agresión durante el juego, porque están aprendiendo, porque son cazadores depredadores innatos. El error que no debemos cometer es reforzar esos comportamientos con juegos cada vez mas violentos, porque esto puede conducir a agresiones mas graves en el futuro.Señales de agresividad del gato: pupilas dilatadas; mirar fijamente a la persona que será atacada, con los bigotes y cuello estirados y las orejas hacia atrás; cola separada del cuerpo, doblada hacia abajo o vertical con la punta doblada hacia arriba y erizamiento del pelo de la espalda.

No dejan de atacar a pesar de nuestros intentos por evitarlo. Nunca debemos castigar físicamente a un gato, esto no es efectivo y solo aumentará la tensión del gato, aumentando su agresividad. Tampoco debemos ofrecer premios, caricias o alimentos a un gato agresivo para intentar apaciguarle, porque la señal que está recibiendo es que su dueño lo está premiando por sus actitudes violentas.

Hasta que el profesional no puede evaluar las causas de estos comportamientos, lo mejor es tratar de no incentivar, provocar o motivar las conductas agresivas, como por ejemplo jugar con nuestras manos y permitir que el gato las muerda o rasguñe. Debemos tener en cuenta que antes de entrar a valorar este tipo de comportamientos violentos, se deberán hacer exámenes médicos que descarten posibles enfermedades que puedan estar causando el problema. La cistitis, los problemas dentales o la artritis pueden ser algunas de las causas de las manifestaciones agresivas del gato.

Feliz domingo.