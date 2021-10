Casi el 35% de la población de Córdoba está en riesgo de exclusión

Este domingo 17 de octubre se conmemora el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Motivo más que suficiente para que UGT Córdoba alerte sobre los altos índices que tiene la provincia y mantenga sus reivindicaciones y luchas, ya que casi el 35% de la ciudadanía cordobesa está en riesgo de exclusión social, cifra que ha empeorado aún más con la pandemia del covid, que ha empeorado las condiciones de vida de las personas vulnerables y ha dejado a cada vez más familias sin sustento económico.

Para la secretaria de Políticas Sociales de UGT Córdoba, Francisca Haro, “son muchos los indicadores que reflejan la complicada situación de Córdoba, ya que además del 35% de la población en riesgo de exclusión, también sabemos que cinco de nuestros barrios están entre los 15 más pobres de España, algo que también está relacionado con tener una de las tasas de paro más elevadas (22,6% según la última EPA) y uno de los salarios medios más bajos de toda España (15.477 euros)”.

Desde el sindicato aseguran que "incluso tener empleo no asegura que tengamos unas condiciones de vida óptimas, ya que muchas de las personas trabajadoras asalariadas cordobesas no consiguen llegar tampoco a final de mes y no pueden afrontar imprevistos, al tener unos empleos muy precarios, temporales, a tiempo parcial y con unos sueldos exiguos, precarizándose aún más la situación por la crisis sanitaria". En esta situación, según explica Haro, “se encuentra gran parte de nuestra población asalariada en Córdoba, sobre todo, jóvenes y mujeres, ya que el salario medio de éstas (13.440) roza con lo que ya se consideran índices de pobreza”.

“Tan sólo hay que mirar el precio de la vivienda o de los alquileres para saber que son prácticamente inaccesibles, a lo que tenemos que sumar el precio de la luz, del gas, el combustible, la alimentación o los gastos médicos o escolares”, señala la responsable sindical. Por todo ello, es imprescindible seguir negociando subidas en los convenios colectivos y continuar aumentando el SMI hasta alcanzar en 2022, al menos, los 1.000 euros, para seguir sumando hasta lograr en 2023 ese 60% del salario medio que nos exige Europa”, defiende Haro.

Por otro lado, UGT no olvida tampoco a los pensionistas pobres, "personas que han trabajado toda su vida y que sobreviven con pensiones mínimas dentro de los límites de la pobreza·. En este sentido, “debemos seguir trabajando para garantizar unas pensiones dignas para nuestros mayores, que en muchas ocasiones mantienen a familias enteras”, expone la secretaria de Políticas Sociales.

Con ello, y aunque se hayan puesto en marcha herramientas como son la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía y el Ingreso Mínimo Vital para proteger a las familias más vulnerables y combatir la pobreza, el sindicato considera que aún no se ha dado la respuesta esperada "porque la mayor parte todavía espera que se les resuelvan los expedientes, dilatándose dicho pago y abocando a muchas de estas familias a no poder subsistir".

Además, estas ayudas de protección social "no son suficientes", por lo que "hay que afrontar urgentemente acciones para proteger los derechos de las personas a una vivienda digna, a la educación, a la sanidad y a un nivel de vida adecuado", sentencia UGT Córdoba.