García llevará al Pleno la tasa turística sin tener el respaldo mayoritario del Imtur

El consejo consultivo del Instituto Municipal de Turismo (Imtur) ha tomado conocimiento del informe de la Comisión de la Tasa Turística. En la sesión celebrada este jueves dicho informe no se ha votado, si bien se conocen las distintas posiciones de los miembros del citado consejo y todo hace pensar que los votos en contra son mayoritarios que los que sí quieren la aplicación.

En cualquier caso, el presidente del Imtur y delegado de Turismo, Pedro García, elevará dicho informe al Pleno municipal para su debate.

Lo que sí está claro es que el documento no tiene carácter vinculante y el propio García, según fuentes de integrantes del consejo, ha reconocido que el Ayuntamiento no tiene potestad alguna para aplicar dicho gravamen al turista que desee pernoctar en la ciudad.

El consejo consultivo tiene previsto reunirse de nuevo la semana que viene, habiendo modificado de manera mínima el informe de la tasa turística con un resumen de la posición de los miembros de este órgano.

Dichas posiciones están claras, eso sí, desde hace tiempo. La Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) no aconseja la implantación de la tasa turística porque entiende que castiga a las plazas hoteleras reguladas, que se verán afectadas por los turistas que decidan elegir alojamientos no reglados para no tener que pagar el gravamen. CECO, además, cuenta con seis representantes en el consejo consultivo del Imtur, por lo que su voto sería decisivo.

La Asociación de Artesanos de Córdoba tampoco está a favor de que se cobre a los turistas una tasa. Entienden, en este caso, que “los inconvenientes que recoge el informe tienen más peso que las ventajas” y no ven “oportuna” esta implantación por “el momento actual por la caída que estamos sufriendo en turismo”.

El Imtur sí quiere la tasa turística y la representación de la Universidad de Córdoba (UCO) en este órgano entiende que también sería positiva, siempre que se cumplan una serie de requisitos. Esta misma posición es la que defiende la Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara.

El informe evaluado por el consejo consultivo del Imtur apunta que la tasa se debe aplicar a nivel autonómico, es decir, que es la Junta la que tendría que hacerlo en todas las capitales de provincia. También asegura que la tasa no supondría una bajada de las pernoctaciones si se “transmite a la sociedad de forma correcta” y aconseja implantarla a turistas que se alojen y a excursionistas a través del transporte que utilicen.

El pago variaría en función de la categoría del hotel y ese dinero debería ser gestionado por una comisión de control; los ingresos han de ser “finalistas y concretos en su aplicación”, reza el informe.

Como ventajas se resaltan la concienciación del turista sobre sostenibilidad, la inversión que generaría para mejorar el sector o pone como ejemplo ciudades en las que se ha implantado y no han caído los turistas a consecuencia de ello.

El informe también señala una serie de inconvenientes. Reconoce que se castigaría a las plazas regladas favoreciendo el intrusismo y que puede parecer una tasa con un único fin: la recaudación. También se apunta a que actualmente está poco extendida en España o que existe el riesgo de que elijan otros destinos donde la tasa no esté implantada.