No me quites mi hospital denuncia la "improvisación" y ausencia de un plan para el Materno-Infantil

La plataforma No me quites mi hospital ha denunciado que prosiguen "los parches y la improvisación en el Materno-Infantil del Reina Sofía, por lo que los niños ingresados "seguirán sufriendo las consecuencias de la ausencia de un plan y de una buena idea para la remodelación de las instalaciones sanitarias donde se les atiende".

La petición de la plataforma desde sus inicios ha sido la construcción de un nuevo Materno-Infantil "que dé respuesta a las actuales necesidades de nuestros pequeños hospitalizados". Pero, en vez de esto, "la política del parcheado sigue siendo la única solución que se aplica, sea cual sea el color de los dirigentes".

Este colectivo ciudadano -que lleva más de una década demandando un centro sanitario digno para los niños- recuerda que el plan de la Junta es levantar un nuevo edificio de consultas externas para Pediatría y Ginecología, pero "las obras están detenidas porque la constructora pretende inflar el presupuesto con el que ganó el concurso".

Mientras se construye, gran parte de las consultas pediátricas se han trasladado al Centro Carlos Castilla del Pino, "partiendo en dos a los profesionales de Pediatría e incomodando a las familias, pues niños con pluripatología que eran atendidos en el mismo día en varias consultas, ahora tienen que trasladarse entre ambos centros o volver en otras jornadas".

Asimismo, la plataforma explica que la falta de espacio, "con el agravante de la época epidémica que vivimos, provoca el hacinamiento de las familias y los enfermos en las salas de espera".

Para No me quites mi hospital, otro "parche" es la construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) pediátrica en la primera planta del Infantil, en el espacio que ocupaban las antiguas consultas. Según indican, es una ampliación "necesaria", pues la actual UCI es "pequeña, con un suelo lleno de agujeros, no permite la permanencia completa de los padres junto a sus hijos y está mal situada, al no coincidir en la misma planta que los quirófanos".

Esto obliga al traslado en ascensor de pacientes recién intervenidos y "sin una salida de emergencias adecuada en caso de incendio". Sin embargo, las obras están "casi detenidas y se van a realizar dentro de un edificio que sigue funcionando como tal", lo que obligará a los pacientes a sufrir "ruidos y demás molestias" durante su ingreso.

Estos "prometidos parches" tienen un precio económico, incide No me quites mi hospital, ya que "no resultarán baratos y se irán sumando al dinero gastado en los parches anteriores". "Al final, remodelarán un edificio de 46 años de existencia, cercado y ahogado por las obras llevadas a cabo en años anteriores para ampliar las consultas para adultos, la UCI de adultos y los Servicios Generales y seguirá sin dar una respuesta completa a las necesidades de hospitalización de los niños", asevera la plataforma.

Por todo esto, el colectivo se pregunta que si este es el centro sanitario donde los niños andaluces "se trasplantan de corazón, hígado, pulmón y médula ósea, si es el único hospital de Andalucía donde se les implantan técnicas novedosas como la sustitución mecánica temporal de un corazón y es de los pocos de la comunidad donde se les realiza cirugía cardíaca compleja, ¿por qué no se dota con unas instalaciones acordes con la asistencia médica que ofrece?".

En consonancia con sus reivindicaciones, cuestiona por qué la Administración autonómica no crea un Materno-Infantil "nuevo, ideado y confeccionado desde su primer ladrillo para esas necesidades actuales" porque "seguro que resultaría más barato, más funcional e incomodaría mucho menos a las familias y a los niños que esta política del parche y la improvisación a la que los han condenado".