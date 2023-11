Nominada a los Goya la cinta 'Iberia, naturaleza infinita', que muestra la riqueza paisajística de la provincia de Córdoba

- David Trueba (Por Saben aquell)

- Isabel Coixet (Por Un amor)

Mejor dirección novel:

- Estibaliz Urresola Solaguren (Por 20.000 especies de abejas)

- Itsaso Arana (Por Las chicas están bien)

- Álvaro Gago (Por Matria)

- Alejandro Marín (Por Te estoy amando locamente)

- Alejandro Rojas, Juan Sebastián Vásquez (Por Upon Entry (La llegada))

Mejor guion original:

- Estíbaliz Urresola Solaguren (Por 20.000 especies de abejas)

- Michel Gaztambide, Víctor Erice (Por Cerrar los ojos)

- Alejandro Marín, Carmen Garrido (Por Te estoy amando locamente)

- Félix Viscarret (Por Una vida no tan simple)

- Alejandro Rojas, Juan Sebastián Vásquez (Por Upon Entry (La llegada))

Mejor guion adaptado:

- Albert Val (Por El maestro que prometió el mar)

- Bernat Vilaplana, J.A. Bayona, Jaime Marques-Olarreaga, Nicolás Casariego (Por La sociedad de la nieve)

- Pablo Berger (Por Robot Dreams)

- Albert Espinosa, David Trueba (Por Saben aquell)

- Isabel Coixet, Laura Ferrero (Por Un amor)

Mejor música original:

- Natasha Arizu (Por El maestro que prometió el mar)

- Arnau Bataller (Por La paradoja de Antares)

- Michael Giacchino (Por La sociedad de la nieve)

- Alfonso de Vilallonga (Por Robot Dreams)

- Andrea Motis (Por Saben aquell)

Mejor canción original:

- Eco - Compositores: Xoel López (Por Amigos hasta la muerte)

- Chinas - Compositores: Marina Herlop (Por Chinas)

- El amor de Andrea - Compositores: Álvaro B. Baglietto, David García, Guille Galván, Jorge González, Juan Pedro Martín Pucho, Juanma Latorre y Valeria Castro (Por El amor de Andrea)

- La gallinita - Compositores: Fernando Moresi Haberman,Sergio Bertran (Por La imatge permanent)

- Yo solo quiero amor - Compositores: Rigoberta Bandini (Por Te estoy amando locamente)

Mejor actor protagonista:

- Manolo Solo (Por Cerrar los ojos)

- Enric Auquer (Por El maestro que prometió el mar)

- David Verdaguer (Por Saben aquell)

- Hovik Keuchkerian (Por Un amor)

- Alberto Ammann (Por Upon Entry (La llegada))

Mejor actriz protagonista:

- Patricia Lopez Arnaiz (Por 20.000 especies de abejas)

- María Vázquez (Por Matria)

- Malena Alterio (Por Que nadie duerma)

- Carolina Yuste (Por Saben aquell)

- Laia Costa (Por Un amor)

Mejor actor de reparto:

- Martxelo Rubio (Por 20.000 especies de abejas)

- Juan Carlos Vellido (Por Bajo terapia)

- Jose Coronado (Por Cerrar los ojos)

- Álex Brendemühl (Por Creatura)

- Hugo Silva (Por Un amor)

Mejor actriz de reparto:

- Ane Gabarain (Por 20.000 especies de abejas)

- Itziar Lazkano (Por 20.000 especies de abejas)

- Ana Torrent (Por Cerrar los ojos)

- Clara Segura (Por Creatura)

- Luisa Gavasa (Por El maestro que prometió el mar)

Mejor actor revelación:

- Brianeitor (Por Campeonex)

- Julio Hu Chen (Por Chinas)

- Matías Recalt (Por La sociedad de la nieve)

- La Dani (Por Te estoy amando locamente)

- Omar Banana (Por Te estoy amando locamente)

Mejor actriz revelación:

- Xinyi Ye (Por Chinas)

- Yeju Ji (Por Chinas)

- Clàudia Malagelada (Por Creatura)

- Sara Becker (Por La contadora de películas)

- Janet Novás (Por O corno)

Mejor dirección de producción:

- Pablo Vidal (Por 20.000 especies de abejas)

- María José Díez (Por Cerrar los ojos)

- Margarita Huguet (Por La sociedad de la nieve)

- Eduard Vallès (Por Saben aquell)

- Leire Aurrekoetxea, Luis Gutiérrez (Por Valle de Sombras)

Mejor dirección de fotografía:

- Gina Ferrer García (Por 20.000 especies de abejas)

- Valentín Álvarez (Por Cerrar los ojos)

- Pedro Luque (Por La sociedad de la nieve)

- Bet Rourich (Por Un amor)

- Diego Trenas (Por Una noche con Adela)

Mejor montaje:

- Raúl Barreras (Por 20.000 especies de abejas)

- Ascen Marchena (Por Cerrar los ojos)

- Andrés Gil, Jaume Martí (Por La sociedad de la nieve)

- Fátima de los Santos (Por Mamacruz)

- Fernando Franco (Por Robot Dreams)

Mejor dirección de arte:

- Izaskun Urkijo (Por 20.000 especies de abejas)

- Curru Garabal (Por Cerrar los ojos)

- Carlos Conti (Por La contadora de películas)

- Alain Bainée (Por La sociedad de la nieve)

- Marc Pou (Por Saben aquell)

Mejor diseño de vestuario:

- Nerea Torrijos (Por 20.000 especies de abejas)

- Maria Armengol (Por El maestro que prometió el mar)

- Mercè Paloma (Por La contadora de películas)

- Julio Suárez (Por La sociedad de la nieve)

- Lala Huete (Por Saben aquell)

Mejor maquillaje y peluquería:

- Ainhoa Eskisabel y Jone Gabarain (Por 20.000 especies de abejas)

- Ana López-Puigcerver, Belén López-Puigcerver y Montse Ribé (Por La sociedad de la nieve)

- Eli Adánez, y Juan Begara (Por La ternura)

- Caitlin Acheson, Benjamín Pérez y Nacho Díaz (Por Saben aquell)

- Sarai Rodríguez, Noé Montes y Óscar del Monte (Por Valle de Sombras)

Mejor sonido

- Eva Valiño, Koldo Corella, Xanti Salvador (Por 20.000 especies de abejas)

- Tamara Arévalo, Fabiola Ordoyo, Yasmina Praderas (Por Campeonex)

- Iván Marín, Juan Ferro, Candela Palencia (Por Cerrar los ojos)

- Jorge Adrados, Oriol Tarragó, Marc Orts (Por La sociedad de la nieve)

- Xavi Mas, Eduardo Castro, Yasmina Praderas (Por Saben aquell)

Mejores efectos especiales

- Mariano García Marty, Jon Serrano, David Heras, Fran Belda e Indira Martín (Por 20.000 especies de abejas)

- Eneritz Zapiain y Iñaki Gil Ketxu (Por La ermita)

- Pau Costa, Félix Bergés y Laura Pedro (Por La sociedad de la nieve)

- Mariano García Marty, Jon Serrano, Juan Ventura y Amparo Martínez (Por Tin & Tina)

- Raúl Romanillos, Míriam Piquer (Por Valle de Sombras)

Mejor película de animación

- Dispararon al pianista (They Shot The Piano Player). Cristina Huete, Fernando Trueba y Javier Mariscal

- El sueño de la Sultana. Chelo Loureiro, Diego Herguera, Fabian Driehorst, Isabel Herguera, Iván Miñambres y Mariano Baratech

- Hanna y los monstruos. Ángeles Hernández, David Matamoros y Lorena Ares

- Momias. Cleber Beretta, Francisco Celma, Jordi Gasull, Juan Jesús García Galocha Galo, Marc Sabé, Pedro Solís y Toni Novella

- Robot Dreams. Ángel Durández, Ibon Cormenzana, Ignasi Estapé, Pablo Berger y Sandra Tapia

Mejor película iberoamericana

- Alma viva. Portugal

- La memoria infinita. Chile

- La pecera. Puerto Rico

- Puan. Argentina

- Simón. Venezuela

Mejor película europea

- Aftersun. Reino Unido

- Anatomía de una caída. Francia

- Las ocho montañas. Italia

- Safe Place. Croacia

- Sala de profesores (The Teachers' Lounge). Alemania

Mejor cortometraje de ficción

- Aunque es de noche. Dirección: Guillermo García López. Producción: Damien Megherbi, David Casas Riesco, Justin Pechberty, Marina García López y Pablo de la Chica.

- Carta a mi madre para mi hijo. Dirección: Carla Simón. Producción: María Zamora Morcillo.

- Cuentas divinas. Dirección: Eulàlia Ramon. Producción: Anna Saura

- La loca y el feminista. Dirección: Sandra Gallego. Producción: María del Puy Alvarado y Penélope Cristóbal.

- París 70. Dirección: Dani Feixas. Producción: Alba Forn y Dani Feixas.

Mejor cortometraje documental

- Ava. Dirección: Mabel Lozano. Producción: Mabel Lozano.

- BLOW!. Dirección: Neus Ballús. Producción: Miriam Porté y Neus Ballús

- El bus. Dirección: Sandra Reina. Producción: Jaime Fargas Coll y Valérie Delpierre.

- Herederas. Dirección: Silvia Venegas Venegas. Producción: Juan Antonio Moreno Amador y Silvia Venegas Venegas.

- Una terapia de mierda. Dirección: Javier Polo. Producción: Javier Polo, Jorge Acosta, Juanjo Moscardó Rius, Maxi Valero y Nathalie Martínez.

Mejor cortometraje de animación

- Becarias. Dirección: Marina Cortón, Marina Donderis, Núria Poveda. Producción: Iván Madolell, Leticia Montalvá, Pablo Muñoz Naharro y Vicente Mallols

- To bird or not to bird. Dirección: Martín Romero. Producción: Chelo Loureiro, Iván Miñambres.

- Todo bien. Dirección: Diana Acién Manzorro. Producción: Diana Acién Manzorro, Rocío Benavent Méndez

- Todo está perdido. Dirección: Carla Pereira, Juanfran Jacinto. Producción: Álvaro Díaz, David Castro González, Jorge Acosta

- Txotxongiloa. Dirección: Sonia Estévez. Producción: Sonia Estévez