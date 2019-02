García cree que los datos de turismo son "falsos" y creará un observatorio propio en el Imtur

El presidente del Instituto Municipal de Turismo (Imtur), Pedro García, ha restado importancia a los últimos balances turísticos que reflejan una caída del número de visitantes y ha asegurado que “son falsos”. “Si tenemos más visitas en la Mezquita-Catedral, que ese dato no lo he dado yo, si tenemos más pernoctaciones incorporando la viviendas turísticas, los datos que ha dado la Junta no son correctos”, ha dicho García.

“Si sumamos las viviendas turísticas que no teníamos hace un año o dos año y las pernoctaciones a esas viviendas y ves los datos de visitas a la Mezquita, es que no es posible”, ha insistido el presidente del Imtur, quien ha apuntado que el organismo quiere incorporar un observatorio turístico para medir realmente los visitantes que llegan a Córdoba.

Resulta curioso que el responsable de Turismo cuestione ahora los datos oficiales que han lanzado tanto el Instituto Nacional de Estadística como el Instituto de Estadística de Andalucía, ya que cuando los datos han sido positivos él mismo facilitaba los informes y se arrogaba el incremento de visitantes.

2019 ha sido el primer año después de casi una década en el que el balance de viajeros ha sido negativo y, desde entonces, García ha culpado a las viviendas turísticas, los precios de los hoteles y ya directamente a los organismos oficiales que ofrecen los datos.

Como no está de acuerdo con el balance, García ha anunciado que el Imtur “a corto plazo, va a tener un observatorio propio, porque claro el INE está en el siglo pasado y no es capaz de incorporar las nuevas realidades turísticas, sobre todo a las ciudades Patrimonio de la Humanidad con la complejidad que tenemos y con los cascos históricos tan grandes y con la cantidad de apartamentos turísticos y viviendas turísticas que tenemos ya legalizados”.

A través de ese observatorio, una idea en la que también ha insistido la alcaldesa, Isabel Ambrosio, García ha dicho que “nos permita saber las pernoctaciones reales, para que nadie venga a darnos números y hacer comparativas con las entradas a los museos, a la Mezquita, al Alcázar y a los principales espacios que tenemos visitables y poder hacer medias y comparativas reales”.

El presidente del Imtur ha explicado que su intención es que, “si todo va bien, estará a pleno funcionamiento en un año o año y medio”.

Ambrosio, por su parte, ha reconocido que es necesario incrementar las pernoctaciones y hacer que haya más visitantes “más allá” de la temporada alta y el Mayo Festivo.