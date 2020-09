Los usuarios del patinete critican que el Ayuntamiento de Córdoba va a adoptar “la normativa más restrictiva” de España

Los usuarios del patinete en Córdoba critican que el Ayuntamiento "se ha ido a la normativa más restrictiva" que hay en España, como puede ser la de Málaga, Sevilla o Valencia, tras la publicación de las principales medidas que se incluirán en la ordenanza municipal de movilidad, que se prevé que entre en vigor a principios del año que viene y que contempla, entre otras cosas, la prohibición de circular en bici o en patinete eléctrico por calles peatonales y aceras y el no poder sobrepasar los 25 kilómetros por hora.

El presidente de la Asociación Cordobesa de Usuarios de Vehículos de Movilidad Personal (VMP), Rafael Escudero, asegura que están "absolutamente de acuerdo" con la prohibición de circular por calles peatonales, sin embargo, afirma que no se están dando alternativas ni están "siendo claros".

En este sentido, lo que proponen es la creación de "algún tipo de mapa de las calles por donde se podrá circular y a qué velocidad". Para Escudero, existen muchas dudas sobre calles como Concepción, por donde sí pasan coches, o Cruz Conde, que es peatonal.

"Torrico nos manda a la ciclocalle y no exige el uso del casco y seguro de responsabilidad civil", critica Escudero, quien sí recomienda a los usuarios tomar estas medidas de seguridad. Además, ha criticado "que haya contenedores en el carril bici y no se cumpla con el debido mantenimiento de estas vías, que no las usamos por miedo". El presidente de la asociación VMP, además, se ha preguntado "si en una zona no hay un ciclocalle, por dónde vamos a circular".

También se ha referido a los riders que trabajan en los servicios de delivery y que "van a tardar el doble en realizar un servicio" y ha puesto de ejemplo al caso del Casco Histórico de Córdoba, donde "la mayoría de los trabajadores hacen uso del patinete eléctrico".

El responsable de la asociación ha asegurado que esperan que en la mesa de la movilidad que el teniente de alcalde delegado de Movilidad del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, ha informado que se creará en conjunto con la ordenanza, estén presentes los representantes de VMP y de la plataforma Carril Bici, con quienes mantienen buena relación. Por último, ha recordado que la ordenanza que tiene "más sentido común" y que esperaban que fuera la guía para la de Córdoba es la de Granada.