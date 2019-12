Las ordenanzas fiscales del Ayuntamiento salen adelante con apoyo de Vox y sin admitir alegaciones

Las ordenanzas fiscales para 2020 del Ayuntamiento de Córdoba han salido adelante en el pleno extraordinario celebrado este viernes con el apoyo de Vox y los votos en contra de PSOE, IU y Podemos. PP y CS no han admitido o estimado las cinco alegaciones presentadas.

El delegado de Haciendo, Salvador Fuentes, ha desgranado algunas de las novedades que incluyen, entre las que destaca una bajada en el IBI para familias numerosas (que afectará a 3.617 familias), una disminución del tipo impositivo del 7% para el IBI de rústica, una disminución de las cuotas en un 6,5% de las tasas por licencias urbanísticas y también del impuesto para los turismos en un 2,5%.

El documento se ha aprobado con las críticas de la oposición, que ha cuestionado la validez del pleno al asegurar que había otras dos alegaciones ciudadanas presentadas en tiempo y forma que no se han tenido en cuenta, según la portavoz de IU, Alba Doblas. Mientras, el secretario accidental ha manifestado que "si hay alegaciones, estarían aquí".

Al respecto, el presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC), Juan Andrés de Gracia, ha destacado que "no es creíble que ni el CMC ni el Consejo Social aporten nada" con sus alegaciones al proyecto de ordenanzas porque los gobiernos municipales dicen que son "de oportunidad política y no de legalidad".

De Gracia ha repasado algunos casos incluidos en el documento de impuestos que presentan "dudas jurídicas", por ejemplo que las personas que viven en suelos urbanizables, pero que no cuentan con un plan parcial para poder urbanizar, paguen el IBI urbano.

También se ha referido a zonas que no reciben todos los servicios públicos municipales, como calles y plazas abiertas al uso público del Figueroa, Sector Sur, Fátima, Carlos III, Belén, Parque Cruz Conde, Fuensanta, Corregidor, Fidiana, Miralbaida y San José Obrero en las que "no entra limpieza de Sadeco, no se mantienen las zonas verdes o incluso tienen que pagar alumbrado público". "Estos barrios sufren una doble imposición, la que le corresponde fiscalmente y los gastos a los que tienen que hacer frente para mantener estos espacios", ha aseverado.

Sobre la rebaja fiscal, el Movimiento Ciudadano ha mostrado su preocupación por la bajada de ingresos en unos siete millones de euros "cuando los servicios públicos municipales están bajo mínimos", ha sentenciado De Gracia.

PSOE, IU y Podemos han mostrado su malestar por la "opacidad" del Gobierno municipal y han denunciado que el documento de las ordenanzas se les ha facilitado solo una hora y tres cuartos antes del comienzo del pleno. En esto ha incidido la portavoz de Podemos, Cristina Pedrajas, añadiendo que esto suele ocurrir en todas las comisiones de las empresas públicas.

A su parecer, con esta bajada de impuestos, "el Gobierno municipal actúa de forma temeraria" porque "es imposible que ingresando un porcentaje menor tengamos mejores servicios".

Mientras, Doblas ha calificado este pleno como una "chapuza" y ha dicho que estas ordenanzas son "insolidarias" porque "una familia con pocos recursos del Sector Sur o la Fuensanta va a pagar más impuestos que una rica del Brillante".

Por su parte, la portavoz del grupo socialista, Isabel Ambrosio, ha señalado que estas son unas "ordenanzas regresivas que benefician a una minoría de la ciudad. En cuanto a las formas, "han sobrepasado todas las líneas rojas", ha indicado al Gobierno municipal.

Además, ha indicado que "no cumplen con la igualdad" ya que la modificación del IBI solo está enfocado "a un tipo de familia (las numerosas)" y el IBI rústico "no beneficia a los agricultores, que son los que trabajan la tierra, sino a los propietarios de esas fincas". "En ese escenario solo podía apoyarlos Vox", ha sentenciado.