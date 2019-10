El cogobierno y Vox aprueban unas ordenanzas para 2020 que se quedan en una rebaja fiscal del 2%

El cogobierno municipal del PP y Cs y Vox se han quedado solos a la hora de aprobar en Pleno las ordenanzas fiscales para 2020, unas ordenanzas que al final se queda en una rebaja de la presión fiscal "a nivel general", según el edil de Hacienda, Salvador Fuentes, de casi el 2%. El PSOE, IU y Podemos han votado en contra al entender que el expediente acordado por la bancada plenaria de la derecha, del que el cogobierno ha defendido que supone "una bajada masiva de impuestos", no atiende a criterios de progresividad, pone en riesgo el mantenimiento de los servicios públicos y solo beneficia a los que más tienen.

Aunque no hay informes que detallen con exactitud el impacto que esa "bajada masiva de impuestos" va a tener en el bolsillo de los cordobeses y lo que va a suponer para las arcas municipales, algo que la bancada de la izquierda del Pleno le ha reprochado al edil de Hacienda, este ha vuelto a insistir en que ese impacto de lo que los cordobeses se van a ahorrar será de entre siete y ocho millones de euros.

"Concretamente, los impuestos bajan un 1,92% y las tasas, un 1,54%", ha detallado Fuentes. Para defender que "se trata de la rebaja fiscal más importante de la historia de Córdoba de los últimos diez años. Creíamos que era necesario devolver a los cordobeses el sacrificio que han realizado durante todo ese tiempo".

Era la crónica de una votación anunciada. El PP, Cs y Vox llegaban al Pleno tras firmar el acuerdo por el que el cogobierno se asegura que tendrá el sí a las ordenanzas de la fuerza cuya portavoz es Paula Badanelli durante los cuatro años de mandato. Una Paula Badanelli que ha vuelto a insistir en que "desde Vox queríamos que la bajada de impuestos fuera todavía mayor, pero entendemos que por prudencia es mejor que esa bajada se haga progresivamente año a año". La portavoz de Vox ha recordado que desde su grupo se pretendía la eliminación total del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y que se bonificara aún más a las familias numerosas, entre otras cuestiones.

Al contrario de lo que defienden el PSOE, IU y Podemos, Fuentes ha insistido en que "hemos demostrado con estas ordenanzas que se pueden bajar los impuestos y dar desde el Ayuntamiento servicios de calidad". El edil de Hacienda ha defendido, por ejemplo, que la bonificación del 90% para las familias numerosas "va a llegar a todos los barrios, va a afectar a todos los ciudadanos; esto no va a ser un tabique para ricos y pobres". Mientras que la edil de IU Alba Doblas ha mostrado su desacuerdo con ese argumento insistiendo en que "pasamos a bonificar con el acuerdo con Vox viviendas de más de un millón de euros; viviendas que son incluso de algunos de sus amiguetes".

Tanto Doblas, como la portavoz del PSOE, Isabel Ambrosio, han tachado las ordenanzas fiscales de inconstitucionales y el edil de Podemos Juan Alcántara ha insistido en que se trata de unas ordenanzas fiscales que incluyen una rebaja fiscal "temeraria". "Hacemos nuestra la preocupación del Consejo del Movimiento Ciudadano, del Consejo Social de la Ciudad y del Órgano de Planificación Financiera del Ayuntamiento sobre el desconocimiento de cómo van a afectar a la prestación de los servicios públicos municipales, sobre si van a suponer una merma para dicha prestación", ha defendido Alcántara. "Estas ordenanzas no van a ayudar a las personas que más lo necesitan y sí a las que tienen grandes patrimonios", ha puntualizado su compañera, Cristina Pedrajas.

Alcántara ha advertido de que esa "rebaja fiscal temeraria" puede esconder “una política premeditada para acabar con los servicios públicos”, algo que ha sido desmentido por el edil de Hacienda, quien ha insistido en que "mientras nosotros gobernemos no se va a privatizar ninguna empresa pública ni vamos a desmantelar ningún servicio público". "La bonificación de las familias numerosas ya existía lo que se modifica es a los valores catastrales más altos", ha sentenciado también el edil de Podemos. "Con estas ordenanzas, los ricos serán más ricos y los pobres, más pobres", ha añadido. "El discurso de ricos y pobres huele a rancio", ha defendido al respecto la edil de Vox.

Mientras, la portavoz de Cs, Isabel Albás, ha apuntado que "esta rebaja fiscal va a suponer un desahogo para las clases medias, garántizándose además los servicios públicos", algo que no comparte, por ejemplo, la portavoz socialista, quien ha insistido en que "es el documento de ordenanzas con el modelo de fiscalidad más injusto que se ha presentado en la democracia; son obscenas porque solo benefician a una minoría; además, no sabemos cuales son los servicios públicos se van a dejar de prestar con esa bajada de impuestos; son irresponsables, faltan al rigor, no aportan ni un solo estudio que establezca qué impacto van a tener". "El PSOE no está en contra de una bajada de impuestos, lo que si estamos en contra es de que no se haga desde la proporcionalidad y la progresividad", ha matizado. "Son además las ordenanzas del desánimo y de la desmotivación para contribuir y hacer un esfuerzo a la hora de pagar los impuestos", ha defendido.

Durante el Pleno tan sólo se ha aprobado una de las 21 enmiendas presentadas por la oposición. En concreto, una conjunta del PSOE, IU y Podemos relativa a los análisis de sangre en controles de alcoholemia.