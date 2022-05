La oposición de izquierdas se une contra "la actitud impresentable" del cogobierno en el Consejo Municipal de Medio Ambiente

Los grupos de la oposición municipal de izquierdas del Ayuntamiento de Córdoba, PSOE, Podemos e IU, se han vuelto a unir para denunciar la que han tildado de "actitud impresentable y negligente" del cogobierno municipal de PP y Ciudadanos en el Consejo Municipal de Medio Ambiente. La razón estriba en que a la última sesión del consejo no acudieron ni representantes de la Gerencia de Urbanismo ni tampoco de Emacsa.

La portavoz de Podemos Córdoba, Cristina Pedrajas, ha explicado que los tres grupos han decidido comparecer juntos tras la reunión, de carácter extraordinario, del citado consejo que tuvo lugar este pasado lunes y en la que se espera que se trataran diversos temas como la situación de la vía del Bañuelo en la Sierra de Córdoba por parte de la Gerencia de Urbanismo, entre otros. Un encuentro, convocado por el actual responsable del área, Antonio Álvarez, y al que había sido invitado el presidente de la Gerencia de Urbanismo, Salvador Fuentes, pero quien finalmente no acudió.

Para Pedrajas, con esta actuación el cogobierno municipal "se está riendo del Consejo de Medio Ambiente", del que forman parte colectivos como Ecologistas en Acción, A Pata, la Plataforma Carril-Bici o la Universidad de Córdoba, entre otras entidades, y también pone de manifiesto que "no le importan los problemas medioambientales ni los problemas de salud de los cordobeses".

Según el relato de la edil de Podemos, "Salvador Fuentes le dijo a Antonio Álvarez que venía expresamente. Sin embargo, un rato antes le dijo que no venía y que no mandaba a nadie".

Además del citado punto a tratar, el consejo también tenía previsto abordar el trabajo de Emacsa respecto a las aguas residuales de la barriada de Trassierra, que es "algo urgente". Un punto, al que según Pedrajas, "no vino nadie y excusaron su ausencia de que no les había llegado la convocatoria".

Por todo ello, ha reiterado que "es impresentable y negligente. Es la tercera vez que Fuentes es invitado al consejo y no aparece. No sabemos cómo calificarlo, se está riendo de nosotros y de todos los miembros del consejo y nos demuestran que no les importa nada los problemas de emergencia climática que van a ser muy graves y que no les importa lo que hacemos".

Antonio de la Rosa, portavoz de IU en el Ayuntamiento, por su parte, también ha criticado esta última sesión y ha señalado que "supone un desprecio a la labor de oposición de los grupos por parte de un equipo de gobierno que actúa con prepotencia y falta de transparencia".

"Es un desprecio absoluto a un órgano municipal de participación ciudadana y a sus miembros, que lo hacen de manera altruista", ha subrayado. A su juicio, este comportamiento del equipo de gobierno municipal se centra en una "concepción restrictiva de la participación ciudadana. Desmotivan a la gente para que no acudan y no apuestan por una participación real y efectiva".

Desde el PSOE en Capitulares, José Rojas, ha recordado que el citado consejo se puso en marcha en 2007 y se renueva cada principio de mandato municipal. También ha indicado que tiene carácter consultivo, además de hacer un seguimiento de las actuaciones con incidencia en el medio ambiente y análisis de las actuaciones que se hagan en Córdoba.

Por ello, ha intentado explicar que esta comparecencia conjunta "no se trata de un asunto de la oposición, sino de poner en valor este reglamento y el Consejo del Medio Ambiente". También ha criticado el hecho de que no haya acudido aún el presidente de la Gerencia de Urbanismo, lo que ha indicado es "una falta de respeto que no merecen las personas" que forman parte de este órgano que acuden de manera voluntaria.