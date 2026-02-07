Así se muestra el río Guadalquivir a su paso por Córdoba a la espera de otra crecida

Acercarse a ver el nivel del río Guadalquivir a su paso por Córdoba se está convirtiendo en el pasatiempo de cientos de personas este fin de semana, incluso bajo la lluvia. El ruido del caudal, los troncos que arrastran la corriente, la Torre de la Calahorra rodeada de agua o el barco del parque infantil de Miraflores inundado son algunos de los puntos de interés de familias, amigos y los pocos turistas que estos días se ven por la ciudad. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) prevé que el caudal suba en las próximas horas por las lluvias de este sábado y los desembalses.