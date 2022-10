Los muertos en accidentes de tráfico en Córdoba caen un 21%

Córdoba cerró el pasado 2021 con una importante reducción del número de muertos en accidentes de tráfico ocurridos en vías urbanas, es decir, dentro del casco urbano de cualquiera de los 77 municipios que dan forma a la provincia. Esa caída, de hasta el 61%, al pasar de 13 a cinco víctimas en este tipo de siniestros, es la razón fundamental por la que la cifra de personas que han perdido la vida en las carreteras cordobesas haya decrecido en una quinta parte, hasta quedar establecida en 30 -otras 25 lo hicieron en vías interurbanas, manteniendo la tendencia de cursos anteriores- al cierre del último ejercicio completo, según refleja el último informe de siniestralidad vial de la Dirección General de Tráfico (DGT) que ha publicado el Ministerio de Interior.

El organismo ha presentado esta misma semana en Córdoba su ambiciosa Estrategia de Seguridad Vial para los próximos años, con el objetivo de reducir un 50% las personas fallecidas en accidentes de tráfico a nivel nacional al cierre de la presente década, y que en el horizonte de 2050 ninguna persona resulte fallecida en siniestros de tráfico. Para ello es clave la concienciación de todos los actores que participan en la movilidad, además de una línea de actuación que pasa por la formación y educación vial, y la mejora de las vías y los propios vehículos, de manera conectada.

La treintena de fallecidos acumulados en accidentes de tráfico en Córdoba a lo largo de 2021 mejora ostensiblemente la cifra que dejó el ejercicio previo, un 2020 que se cerró con apenas 14 víctimas mortales -13 fueron en vías interurbanas y apenas una en casco urbano-, el mejor dato de la serie histórica, que ha mostrado una notable evolución con el paso de los años.

Así, el tope quedó anotado en el primer año con datos, 1993, con 117 muertos, siendo ese curso el único en el que la provincia ha pasado del centenar. Hasta 2007, los fallecidos se mantuvieron por encima de los 60, para luego estabilizarse ya por debajo de los 50, hasta alcanzar los 30 de este año, que es el mejor resultado dejando de lado el particular éxito de 2020, con apenas 14 víctimas.

Una cifra, mucho mayor que en otras provincias, que se fundamenta en el hecho de que ese fue un año marcado por la irrupción de la pandemia del Covid-19, que provocó una limitación de la movilidad más que notable, primero por los casi casi tres meses de confinamiento pleno, y luego por sus efectos en el mercado laboral, con muchas personas en ERTE, otras teletrabajando y otras con pérdida del empleo, lo que redujo de manera considerable los desplazamientos.

De esta forma, la comparación más razonable pasa por ver los datos de 2021 con los del último curso prepandémico, 2019. Y ahí sale también bien parada Córdoba, pues entonces fueron 38 los muertos en la provincia, de los que 25 lo hicieron en carretera -la misma cifra que el año pasado- y hasta 13 los que perdieron la vida en los municipios. Esto refleja una reducción de hasta el 61% de la mortalidad en los cascos urbanos de Córdoba, y una quinta parte en el global de siniestros. Esa disminución del 21% casi dobla la caída nacional, fijada en el 12,65% con respecto a hace tres años.

Según el último balance de siniestralidad ofrecido por la DGT, Córdoba es la vigésima provincia española en número total de muertos en víctimas en accidentes de tráfico. La primera es Madrid, con 127 fallecidos, seguida de Barcelona, con 117. El tercer puesto es para Alicante, con 66; mientras que Málaga es la cuarta, con 58. Murcia ocupa el quinto lugar con 49, al tiempo que Sevilla comparte la sexta plaza con Gerona, ambas con 48 víctimas mortales.

Dentro de la comunidad, solo Jaén tiene mejores cifras que Córdoba, pues en los 12 meses del año pasado apenas si sumó 22 fallecidos en los accidentes registrados en sus carreteras. Andalucía en su conjunto anotó 302 de las 1.533 víctimas que se anotaron en España –además resultaron heridas con hospitalización 7.784 personas, y otras 110.378 sin necesidad de pasar por el centro hospitalario-, lo que supone un 19,6%. De esas poco más de 300 muertes, una décima parte se produjo en las vías de la provincia, donde la reducción de la mortalidad mantiene los parámetros del territorio nacional, donde la media es del 20% respecto al ejercicio inmediatamente anterior, el 2020.

El estudio de la DGT incluye como fallecidas a todas aquellas personas que, como consecuencia de un accidente de tráfico, mueren en el acto o dentro de los siguientes treinta días, lo que se determina utilizando las bases de datos de mortalidad disponibles. Se excluyen los casos confirmados de muertes naturales o en los que existan indicios de suicidio.

Las personas heridas con hospitalización son aquellas que han estado en el hospital por un plazo superior a 24 horas, y siempre que no haya fallecido después de su paso por el centro sanitario. Los heridos no hospitalizados son aquellos que han precisado una asistencia sanitaria cuyo ingreso no haya sido superior a 24 horas.

En cuanto a los meses del año, mayo, junio, julio y septiembre -los de más calor y preferentemente vacacionales, con mayor volumen de movimientos en las carreteras- concentran la mayoría de siniestros. Junio es el mes con más muertes, con un 11% del global de víctimas mortales. Por el contrario, enero es el mes con menos difuntos, con sólo un 5%.

En el caso de los primeros meses del año 2021, hay una clara bajada en relación con 2019, que se toma como referencia por ser el último ejercicio sin pandemia. Esa variación es del –42% en enero, del –32% en febrero y del –24% en marzo. Se explica porque todavía entonces estaban activos los confinamientos perimetrales y la movilidad seguía siendo reducida. En el momento en que se pudo cambiar de provincia, las cifras se igualaron (un 1% más en mayo de 2021) o se dispararon (un 40% en junio). Luego volverían a bajar en los últimos meses del año.

España baja su tasa de fallecidos en las carreteras

España ha conseguido bajar sensiblemente su tasa de fallecimientos en accidentes de tráfico por millón de habitantes. En 1993 ese indicador era de 162 víctimas por cada millón de personas. Fue bajando paulatinamente, pero se mantuvo siempre por encima del centenar, hasta la entrada en vigor del carné por puntos, en el año 2006. Esa temporada fue la primera por debajo de los cien muertos por millón de habitantes, con 93.

Desde entonces ha seguido decayendo. En 2011 se bajó por primera vez de los 50 (44 ese año y 41 el siguiente), y en 2013 de los 40, que no se han vuelto a alcanzar. La cifra histórica más positiva es la de 2020, con 29. Es la única vez que se bajó de los 0, pero evidentemente las cifras estuvieron condicionadas por las restricciones impuestas por las autoridades para hacer frente a la pandemia del Covid-19.

En relación con otros países europeos, España ocupa el séptimo puesto en esta tasa de muertes por millón de habitantes. Lidera la tabla Malta, con 17; Suecia es la segunda, con 18; y le siguen Dinamarca, con 23; Irlanda, con 27; y Países Bajos, con 28. Alemania es el país que precede a España, con 31. En el extremo opuesto están Croacia (72), Letonia (78), Bulgaria (81) y Rumanía (93). La media de la Unión Europea es de 44.

En los últimos diez años la evolución en España ha sido la siguiente. En vías interurbanas murieron en 2011 un total de 1.603 personas, mientras que en 2021 fueron 1.116. En vías urbanas se ha pasado de 457 defunciones a 417. La proporción también ha ido cambiando, pasando de un 78% de fallecidos en carretera por un 22% en ciudad a un 73%-27%. En vías interurbanas el mayor número de muertos (72%) lo fueron en carreteras convencionales.

Peatones, ciclistas y motoristas

La mitad de las víctimas entran dentro de la categoría de vulnerables, en las que Tráfico incluye a los peatones, ciclistas, usuarios de patinetes eléctricos o VMP (Vehículos de Movilidad Personal) y motoristas. En 2021 murieron en España 768 personas calificadas como vulnerables, lo que supuso un 17% menos que en 2019.

Una cuarta parte del total de víctimas (25%) fueron motoristas, de los que la gran mayoría eran usuarios de motocicletas (23%) y un porcentaje pequeño de ciclomotores (2%). Los peatones representaron un 20% de los fallecidos. El 4% fueron ciclistas y sólo un 1% de fallecidos lo hicieron cuando llevaban un patinete eléctrico.

En el resto de usuarios, destacan los muertos en turismos, que supusieron un 40% del total de los fallecidos. El 4% perdieron la vida en furgonetas, el 2% en camiones de más de 3.500 kilos y el 1% en camiones de menos de ese peso. El 2% restante murió en otro tipo de vehículos que la DGT no precisa.

En vías urbanas, el porcentaje de víctimas vulnerables sube hasta el 80%, con un 44% de peatones y un 24% de motoristas entre ellos. Los fallecidos en turismos bajan considerablemente en la ciudad en relación con la carretera.

Salida de la vía, el accidente más común

Por tipo de accidentes, el más común fue la salida de vía, con un 35% de los casos y 532 fallecidos en 2021 en España. Supusieron un 7% menos que hace dos años, pero es una tendencia que ha ido al alza en los últimos años, provocada en gran parte por el uso del teléfono móvil mientras se conduce.

El segundo tipo de accidentes fueron los atropellos a peatones, con 282 víctimas. Las colisiones frontales y las frontolaterales ocuparon cada una un 14% del porcentaje total de los siniestros. El 9% fueron choques traseros y múltiples y el 2% vuelcos. El 8% restante no queda precisado.

Por sexos, el 79% de las víctimas fueron hombres y el 21% mujeres. Los primeros bajaron un 12% y los segundos un 14%. En cuanto a la edad de los difuntos, casi uno de cada cuatro (23%) eran personas mayores de 65 años. Le sigue la franja de edad de 45 a 54 años, con un 18%; y la de 55 a 64, con un 16%. Los menores de 14 sólo representan un 2% del global de muertes.

La DGT especifica los factores concurrentes en los siniestros con víctimas mortales, tanto en carretera como en ciudad. La conducción distraída o desatenta supuso la causa del 32% de los accidentes, mientras que el 31% se produjeron por la influencia del alcohol. En tercer lugar está el exceso de velocidad, con un 22% de los choques.