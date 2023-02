La "modernización" llega a los cementerios de Córdoba: Así es el plan de transformación de Cecosam

La empresa municipal de cementerios de Córdoba, Cecosam, está viviendo un proceso de transformación para modernizar sus instalaciones y servicios. Así se desprende de los últimos proyectos, que han sido adelantados por El Día, como el próximo cementerio animal, la actualización de las tarifas de sus salas o el permitir la entrada de mascotas en los camposantos. Todo ello responde a la modificación de los estatutos y reglamentos y el plan de viabilidad de la empresa.

Según ha indicado este jueves la presidenta de Cecosam, María Luisa Gómez Calero, uno de los proyectos más importantes será el cementerio para mascotas. Ahora mismo el Ayuntamiento va a elaborar el anteproyecto, una vez que ya se conoce qué se necesita, el diseño que quieren impulsar, la cuantía para los trabajos y las salas que tendrá, muy parecido al modelo impulsado por Málaga. Tras ello, se sacará el concurso para redactar el proyecto. Según la previsión que maneja la empresa municipal, la idea es que esté abierto en 2024.

El cementerio de mascotas irá ubicado en el camposanto de Nuestra Señora de la Fuensanta, cerca de Alcolea, y las fosas se instalarían en una zona del recinto específica y apartada del resto, para cumplir con la normativa, además de que se ampliarían los materiales utilizados a disposición de las familias en cuanto a lápidas y demás ornamentos. Las ventajas que ofrecen a los usuarios son que puedan visitar a sus mascotas todos los días del año.

Para Gómez Calero se trata de una demanda vecinal que se estaba tratando "como un elemento frío" cuando las mascotas "ocupan un nivel emocional" en las familias, que había que suplir. Sobre su ubicación, Gómez Calero ha recordado que existe una tarifa única de taxi desde cualquier punto de Córdoba para llegar al lugar.

Acerca de la actualización y adecuación del precio en el servicio de tanatorio , la edil ha defendido que se trata de "un mercado libre", no público, que"porque podíamos incurrir en problemas dentro del propio mercado". Los precios no se actualizaban desde el año 2016 y "ha sido un salto grande", ha valorado. Las funerarias son las principales afectadas, por lo que "le hemos presentado las mejoras del tanatorio", como la reforma de las cinco salas, la renovación de todo el mobiliario y la adaptación en materia de movilidad. Con todo ello, se ha aumentado en 33 puntos la tasa de ocupación el año pasado, con sólo el 50% de las salas disponibles, pues las demás estaban en obras. Asimismo, en, se ha acordado que negociar el convenio colectivo en época electoral "no era leal". Así, será el nuevo equipo de gobierno el que negocie con el comité de empresas, para que sea a largo plazo.