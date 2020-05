Más de la mitad de los pacientes reumáticos han sentido más dolor en el confinamiento

Más de la mitad de los pacientes con enfermedades reumáticas han sentido más dolor y fatiga de lo habitual durante el confinamiento, a la vez que ha incrementado su grado de ansiedad. Esta es una de las conclusiones del estudio que ha realizado el Hospital Reina Sofía para conocer cómo estaba afectando la situación a estas personas que "por su idiosincrasia tienen ciertas necesidades a nivel físico, anímico y terapéutico que podían haberse visto modificadas".

Para recabar los datos, el Servicio de Reumatología del centro lanzó una encuesta telemática que ha estado disponible del 23 de abril al 5 de mayo y que se ha difundido a través de las redes sociales del Reina Sofía y del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica (Imibic) y mediante las asociaciones que colaboran con el servicio, como Conartritis, Acolu, Ceade, Aceade y Acoare). La difusión por las redes ha hecho posible que hayan contestado pacientes de otras provincias del país.

Los profesionales de la unidad han recogido las respuestas de 644 personas con una media de edad de 48 años; de ellas, 474 son mujeres y 166 hombres. Las enfermedades más predominantes entre los encuestados son espondilitis axial (263) seguida de artritis reumatoide (129) y fibromialgia (66).

La encuesta abordaba aspectos como la actividad de la enfermedad (dolor, rigidez y fatiga), los hábitos (ejercicio y alimentación), la adherencia al tratamiento, el estado anímico (ansiedad, depresión y cambios en el estado de ánimo), el manejo del covid-19 y su opinión acerca de la telemedicina.

Según las respuestas, más de la mitad de los participantes (55%) asegura que su dolor ha empeorado. De ellos, en el 38% de los casos se ha agudizado algo y en el 17% mucho. Los grupos que más han notado ese aumento del dolor son los que padecen espondiloartropatías (59%) y artritis reumatoide (53%).

La fatiga también ha sido un punto a valorar y la conclusión es que ha empeorado en más de la mitad de los encuestados (53%). En el 36% de los casos se ha agravado algo y en el 17% mucho. El mayor porcentaje de empeoramiento se ha detectado en personas que sufren fibromialgia (59%) y artritis reumatoide (58%).

El 67% de los encuestados ha padecido cierto grado de ansiedad durante el confinamiento

"En líneas generales, pese a que los distintos grupos cursaban con un nivel de dolor, rigidez y fatiga por encima del 50%, la mitad afirma que su enfermedad no ha empeorado drásticamente", apuntan los especialistas encargados de la encuesta, que ha estado coordinada por la doctora Clementina López Medina, facultativa de la Unidad de Reumatología que actualmente realiza una estancia de investigación en el Hospital Cochin de París y en el grupo INSERM U1153 Centre of Research in Epidemiology and Statistics de la Universidad de París.

A nivel anímico, una de las preguntas a los enfermos era si en la última semana habían padecido cierto grado de ansiedad. Al respecto, el 67% ha contestado de forma afirmativa, siendo los grupos más destacables la fibromialgia y las enfermedades autoinmunes. Por otro lado, el 65% asegura que ha tenido un nivel anímico bajo, estando por encima de la media la fibromialgia.

Por otro lado, un amplio porcentaje de los encuestados (39%) no ha salido de su domicilio durante el confinamiento (39%) o solo lo ha hecho para lo imprescindible (48%). Además, más de un tercio de los pacientes que ha participado en el estudio asegura que ha realizado actividad física regular (34%) o de forma puntual (36%).

La alimentación era otro de los aspectos que tocaba la encuesta ya que en este tiempo buena parte de los ciudadanos ha descuidado la dieta en estos meses debido a la ansiedad o a tener un mayor tiempo libre. Respecto a los pacientes reumáticos, un 25% ha aumentado la ingesta alimenticia y un 48% ha seguido comiendo lo mismo (sin profundizar en si es de forma más o menos sana).

La adherencia al tratamiento ha sido otro punto a valorar por los especialistas. En este sentido, el 80% de los pacientes ha seguido con las indicaciones de su médico, pero un 20% ha interrumpido o espaciado su tratamiento. De ellos, el 59% lo ha hecho por miedo a infectarse de covid-19 como principal razón. Según las conclusiones del estudio, los fármacos que más interrumpieron o espaciaron fueron las terapias biológicas con un 20'3%, los coxib con un 17%, los corticoides un 17% y el metrotrexate con un 12%.

La mitad de los pacientes que optó por dejar o espaciar su tratamiento lo consultó con un médico

De entre estos pacientes, el 51% consultaron a un profesional médico para tomar esta decisión y, de ellos, solo un 36% lo hizo con su reumatólogo. El porcentaje restante (un 49%) tomó la decisión de forma unilateral.

El seguimiento a través de telemedicina mostró que, pese al estado de alarma, un 6% acudió a su consulta de forma física y un 37% fue atendido de forma telefónica. Todo ello teniendo en cuenta que un 45% tenía prevista una cita previa al confinamiento. Más de la mitad de los encuestados (57%) considera que estas consultas telefónicas pueden ser útiles.

Por último, el estudio también se ha centrado en los posibles contagios por coronavirus. Al respecto, el 89% afirma no haber presentado sintomatología compatible ni convivido con un familiar o próximo infectado (98%). En ese momento, solo se les había realizado PCR o test serológico para detectar el virus a un 0'6% que dio positivo y a un 4% que dio negativo.