El Hospital Reina Sofía estudia cómo afecta el confinamiento a los pacientes con enfermedades reumáticas

El Servicio de Reumatología del Hospital Universitario Reina Sofía ha lanzado una encuesta dirigida a pacientes reumáticos de toda España para conocer cómo está afectando el confinamiento a la evolución de la enfermedad.

Mediante el cuestionario, los especialistas del hospital cordobés también se acercarán al estado emocional de los afectados por estas patologías con el fin de saber "si se ha producido depresión y/o ansiedad", a la vez que profundizarán en los hábitos alimenticios y en la adherencia al tratamiento (el cumplimiento de la toma correcta de la medicación) en este periodo de aislamiento, entre otros aspectos.

En definitiva, "queremos obtener el máximo de información posible de cómo están llevando nuestros pacientes este tiempo de restricción de movilidad", señala el director de la Unidad de Reumatología del Reina Sofía, Eduardo Collantes.

En esta encuesta se han implicado todos los profesionales del Servicio de Reumatología coordinados por la doctora Clementina López Medina, facultativa de la unidad que actualmente realiza una estancia de investigación en el Hospital Cochin de París y en el grupo INSERM U1153 Centre of Research in Epidemiology and Statistics de la Universidad de París.

El hospital hace seguimiento a 6.000 pacientes con enfermedades reumáticas inflamatorias

El doctor Collantes explica que desde que se decretó el estado de alarma en España y, por consiguiente, el inicio del confinamiento, los especialistas han percibido mediante las consultas telefónicas que buena parte de sus pacientes se encontraban clínicamente peor de su sintomatología reumática. Además, "muchos de ellos estaban realizando cambios en su tratamiento sin consultarlo con sus médicos de referencia", apunta. Por esto, desde el Servicio de Reumatología del Reina Sofía decidieron difundir esta encuesta (pinche aquí para acceder a ella).

Los expertos parten de que el confinamiento ha podido incidir de forma negativa en estas personas, especialmente en las que necesitan del ejercicio físico diario para aliviar la sintomatología reumática, como pueden ser los pacientes con espondilitis anquilosante.

Por otra parte, también es posible que otras patologías hayan mejorado con el reposo más prolongado durante estas semanas, añade el jefe de Reumatología del hospital cordobés. Por eso, "será interesante cuando analicemos los datos y veamos qué perfil de paciente es el que no ha modificado su estado de salud, o incluso haya podido mejorar y cuál el que ha empeorado".

El cumplimiento de los tratamientos y su posible impacto en un empeoramiento de la sintomatología es otro de los puntos a analizar. En este sentido, Collantes recuerda que hay un gran porcentaje de pacientes que toman tratamiento inmunosupresor, por lo que "es posible que muchos de ellos hayan suspendido o espaciado el tratamiento por miedo a una posible infección por el covid-19".

Sin embargo, aclara que "precisamente se están utilizando muchos de estos tratamientos inmunosupresores para tratar la infección por covid-19, por lo que los pacientes no deberían tener miedo a utilizar dichos fármacos".

Los resultados que obtengan servirán fundamentalmente para conocer cómo afecta el confinamiento a los pacientes reumáticos en diversas esferas: hábitos alimenticios, sintomatología reumática, esfera psíquica y adherencia al tratamiento.

Si el número de respuestas a la encuesta es suficientemente elevado, los especialistas realizarán "un análisis más exhaustivo de los datos cuyos resultados serán de una gran utilidad a los reumatólogos para ayudarnos a comprender mejor, más humanamente, a nuestros pacientes con vistas al futuro y a planificar más adecuadamente su asistencia", indica el doctor. Por eso, es importante que esta iniciativa tenga la mayor difusión posible.

La intención es que los resultados sean publicados tanto en revistas científicas como de difusión general y se compartan con las asociaciones de pacientes, "las cuales están participando activamente en la difusión de la encuesta".

En la actualidad, el Servicio de Reumatología del Reina Sofía realiza más 20.000 consultas anuales y atiende a más de 5.000 enfermos nuevos. En total, en el hospital se hace seguimiento a más de 6.000 pacientes con enfermedades reumáticas inflamatorias crónicas. A ellos, y a las personas de toda España que sufren estas patologías va dirigida esta encuesta.