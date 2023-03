Las matemáticas en la perfección de la Mezquita-Catedral de Córdoba: un cálculo especial explica la belleza del monumento

La Mezquita-Catedral de Córdoba, con sus arcos, su Mihrab y su torre, que emerge perfecta entre los cielos del monumento Patrimonio de la Humanidad, esconde tras esa armonía y belleza, y como no podía ser de otra manera, números, matemáticas, cálculo y geometría que los árabes empleaban en sus diseños, construcciones y decorados. Pero no es cualquier cálculo, se trata de uno especial y que comparte solo con algunos otros monumentos de origen musulmán.

No es la proporción áurea, también llamado número de oro o número de Dios, considerada una proporción divina y con la que se han construido muchos de los monumentos más importantes del mundo, ni se trata de la proporción cordobesa, creada y diseñada por el arquitecto Rafael de La-Hoz, y que está presente por toda la capital. En el monumento más importante de la provincia no se cumplen ninguna de estas reglas matemáticas tan conocidas. Es la proporción raíz de dos, que la Mezquita-Catedral comparte con muchos monumentos de origen árabe, como la Alhambra de Granada, la que explica el por qué son perfectas unas estructuras que a simple vista no parecen tener explicación lógica, más allá de la belleza y armonía que transmiten.

La proporción raíz de dos da como resultado un rectángulo (una de las figuras más usadas en el arte musulmán) construido a partir del lado de un cuadrado, el resultado de esta raíz de dos es 1,41421356... un número que nunca acaba, es infinito. Así lo han podido descubrir cordobeses y visitantes gracias a una jornada de talleres y actividades matemáticas organizada por la Sociedad Andaluza de Educación Matemática Thales, a propósito del Día Internacional de las Matemáticas declarado por la Unesco el 14 de marzo, y que han congregado a cientos de personas alrededor de los expositores instalados en el Patio de los Naranjos este domingo.

Ha sido una actividad "radiante" la de este año, según Juan Antonio Reyes, delegado provincial de la sociedad, pues ha girado en torno al patrimonio más importante de Córdoba. "Se ha conseguido, por primera vez, celebrarlo dentro de la Mezquita y, de todas las ciudades donde se está celebrando esta actividad en el mundo, somos los únicos que lo han hecho dentro de un monumento Patrimonio de la Humanidad", resalta Reyes, con la importancia que esto conlleva pues se cumple a cabalidad la tan conocida sentencia de que las matemáticas, nos gusten más o menos, están presentes en todos los lugares que conocemos.

Este año han estrenado dos mesas, una de puzzle y otra de escuadras, esa última ha reproducido exactamente la medida de la Mezquita, "con esta proporción se comenzó su construcción y se fueron haciendo las ampliaciones, la raíz de dos, escuadras y ochavas, sin centímetros ni milímetros, solo con fracciones", ha explicado Reyes.

Mientras niños, familias, adultos mayores y turistas intentaban reproducir las figuras geométricas del decorado y los mosaicos que hay dentro y en la fachada con pequeñas piezas que demuestran cómo se construyen los arcos y cómo la matemática se consigue adaptar para adornar el templo, que en época musulmana no se hacía con imágenes sino con formas geométrica, los profesionales han mostrado, en las visitas guiadas preparadas para la ocasión, esos rectángulos y esa raíz de dos, pudiendo verlo de primera mano en las bases de las columnas o en el suelo del monumento.

Entre 20 y 25 personas de la Sociedad Andaluza de Educación Matemática Thales han participado en "un maratón absoluto" que ha arrancado a las 08:00 con la organización y a las 10:00 para los visitantes y que ha sido calificado ya como un éxito, con grupos de franceses, ingleses o alemanas que "se han llevado la sorpresa de que creen que esto es parte de la visita al monumento, que han venido desde miles de kilómetros y se encuentran con que les están explicando cómo se creó la Mezquita".

La actividad, sin embargo, no es permanente, pero Reyes asegura que "estamos intentando ocupar un espacio en ese aspecto, en el origen constructivo de la Mezquita-Catedral" con lo cual esperan que en el futuro se pueda llegar a un acuerdo con el Cabildo, que "lo vean con buenos ojos" para poder proponer "algún encaje" de esta exposición y de la visita matemática, ambas actividades que han generado gran expectación.