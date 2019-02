28-F, nueva cita con el caballo en Córdoba

Satisfecho por la distinción, Barranco ha recordado que fue uno de los socios fundadores de Córdoba Ecuestre , al tiempo que ha destacado su pasión por el mundo del caballos "que he podido disfrutar".

A la espera de la cesión de Caballerizas Reales

El Ayuntamiento y el Ministerio de Defensa llegaron a un acuerdo en septiembre del año pasado –que hasta entonces se había atascado– mediante el cual el Consistorio adquirirá el edificio por 2,7 millones de euros. Pues bien, desde entonces no ha habido ningún avance y el presidente de Córdoba Ecuestre, Rafael Blanco, no ha descartado que exista la posibilidad de que haya una nueva prórroga. Mientras tanto, "nuestro funcionamiento sigue siendo con normalidad", al tiempo que ha reconocido que "no nos gusta trabajar con incertidumbre en el futuro".