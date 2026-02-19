La Justicia anula la sanción de Defensa al comandante procesado por el caso Cerro Muriano

El Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Madrid ha dado la razón al comandante Velasco, cesado tras su procesamiento por las dos muertes en Cerro Muriano, en el pleito que mantenía con el Ministerio de Defensa, que había acordado su suspensión de funciones y cese en el destino. Ahora, el órgano judicial entiende que la decisión adoptada es contraria al ordenamiento jurídico, y que como tal debe ser anulada.

La sentencia, en concreto, estima que en la adopción de la medida no se ha observado la necesaria proporcionalidad y el respeto a los derechos fundamentales del militar, como el derecho a la defensa y a la presunción de inocencia, en contextos de suspensiones cautelares.

Contra el "interés del servicio"

Así, viene a reconocer que “la medida complementaria de cese en el destino resulta desproporcionada y, en todo caso, carente de legitimación en aras de salvaguardar el interés general". "No se colige que la continuidad en el destino hubiese supuesto esa sensación de impunidad, que alega la Administración, sino que, justo lo contrario. En opinión de su superior directo, y, por ello, con mayor conocimiento de las vicisitudes del Regimiento, su cese en el destino justo viene a resentir el interés del servicio”, razona la resolución.

Como consecuencia, acaba de publicarse en el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa la resolución por la que, cumpliendo con la sentencia, se ordena a favor del comandante Velasco el reconocimiento como tiempo de servicios del periodo en que estuvo en la situación administrativa de suspensión de funciones, anulando la resolución por la que se le suspendió, y con derecho a retornar a su anterior destino y mismo puesto que venía ocupando.

La representación letrada que ha llevado la dirección jurídica del procedimiento, Nazaret Calzado, de Empresa y Ley, ha expresado su satisfacción con el resultado, "reconociendo que con el dictado de la sentencia se han salvaguardado los derechos fundamentales de su cliente".