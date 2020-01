¿Cuáles son los juguetes favoritos de los niños cordobeses para pedir a los Reyes?

Las jugueterías se convierten en uno de los establecimientos más visitados durante la época navideña. Muchos familiares se encargan de comprar algunos de los regalos para los más pequeños de la casa, completando así lo que reciban el día 6 tras el paso de los Reyes Magos. Para los principales protagonistas de la Navidad existe una amplia oferta de artículos para contentar sus deseos, desde los juguetes más tradicionales hasta los drones, pasando por los juegos de mesa para toda la familia.

Estos últimos parecen volver a ocupar los puestos más altos en las ventas de estos establecimientos especializados en el ocio de los pequeños, aunque sin destronar a los juguetes de las películas que más triunfan. Con ello, las figuras de Elsa (Frozen), Los Vengadores, Star Wars e incluso Harry Potter ocupan los mejores puestos en las estanterías y están entre las más solicitadas este año.

Así sucede en Juguettos, donde se pueden encontrar a prácticamente todos los personajes de las ficciones favoritas de los niños, junto a disfraces y otros complementos que amplían el mundo sobre el que se pueden construir las aventuras. Una de las dependientas de la tienda, Chari Doblas, explica que estos son los juguetes que más se venden “junto con los muñecos de La granja de Zenón, que está teniendo mucho tirón”.

Otros productos, sin embargo, no han conseguido coger el tren del espíritu navideño y no han alcanzado, de momento, las ventas que se esperaba de ellos. Doblas explica que “creíamos que la edición exclusiva de las muñecas Lol iba a vender más porque durante todo el año han sido de las más demandadas, pero no ha sido así”.

Entre los muchos motivos que pueden afectar a las ventas de los juguetes y juegos para niños se encuentra el hecho de que hay pequeños y adultos que deciden orientar las compras hacia otros productos más alejados de las tendencias de cada año y que se asocian con otros intereses que se desarrollan como aficiones con el paso del tiempo.

Es el caso de una de las tiendas con más historia en Córdoba, Los Guillermos. Su propietario, Miguel Fernández, argumenta que a esta juguetería especializada acuden “padres que tienden a buscar juguetes que despeguen a sus hijos de la tecnología”.

Por ello, los artículos más vendidos en Los Guillermos están relacionados con el mundo del modelismo, y este año “han vuelto las casas de ladrillo, los barcos de madera y los kits de plástico”, así como piezas de modelismo ferroviario y los famosos drones.

Fernández señala que también realiza arreglos técnicos para artículos similares a los que vende, y que con ello fideliza al cliente “porque empiezan con una caja, pero poco a poco comienzan a comprar otros accesorios y aquí les doy una atención presencial y personalizada para enseñarles cómo se pueden hacer las cosas”, además de realizar las intervenciones pertinentes con las piezas adecuadas.

Otra de las tiendas que ofrece alternativas a la hora de escoger el juguete idóneo para regalar es Eurekakids, especializada en los juegos educativos que “potencian la creatividad de los niños que lo usan y el juego en familia”, explica la encargada, Dulce Pérez. Con ello, consiguen un cupo de clientes fieles que conocen el tipo de producto que ofrecen y lo que éste aporta a los pequeños.

Uno de los juegos más vendidos en la tienda es un claro ejemplo de la filosofía que promueven en Eurekakids. Se trata de Bioviva, un juego de mesa que “les hace conocer el planeta y ser conscientes de como afectan las acciones en él”.

Por lo tanto, a pesar de que existen juguetes que ocupan las primeras posiciones en las listas de deseos, existen alternativas de todo tipo para esta Navidad.