El juez envía a prisión a cinco detenidos por el crimen del Sector Sur; uno de ellos asume que es el autor material

El Juzgado de Instrucción número 3 de Córdoba ha decretado este miércoles prisión provisional y sin fianza para cinco de los seis detenidos por el crimen del pasado domingo en la calle Loja, en el Sector Sur de la capital cordobesa.

Por estos hechos fueron arrestados inicialmente seis individuos, pero uno de ellos fue puesto en libertad por la Policía Nacional tras constatar que no se encontraba en el lugar del suceso cuando se produjeron los hechos.

En la mañana de este miércoles, los cinco han sido trasladados desde la Comisaría de Campo Madre de Dios hasta la Ciudad de la Justicia, donde han comparecido ante la autoridad judicial, sin que llegue a quedar claro el móvil del crimen, según han informado a El Día de Córdoba fuentes judiciales.

Uno asume la agresión

Uno de los arrestados, eso sí, ha asumido la autoría de la agresión, aunque las sucesivas declaraciones han sido contradictorias y han creado confusión. Así, dos testigos han apuntado a otro de los detenidos como autor del crimen, mientras que dos imputados han excusado que no tienen nada que ver con los hechos.

Finalmente, la autoridad judicial ha optado por enviar a los cinco sospechosos al centro penitenciario de Alcolea imputados inicialmente por un presunto delito de asesinato.

La víctima: Cesáreo, de 37 años y padre de tres hijos

El suceso tuvo lugar sobre las 15:45 del domingo en la calle Loja, en el Distrito Sur, y causó una gran conmoción en el barrio, donde la víctima, Cesáreo, de 37 años y padre de tres hijos (una niña y dos niños), era muy conocido por ayudar a otros vecinos. "Era una buenísima persona que nunca se metía con nadie ni creaba ningún tipo de conflicto, al contrario, era muy amable y siempre hacía vida normal aquí", relataron a este periódico algunos conocidos tras el suceso.

"Siempre venía con nosotros a pasar el rato y a jugar a cualquier cosa. Hoy nos tocaba jugar al dominó, pero no podía porque había quedado con su familia. Era muy buena persona, un amigo muy querido que, además, siempre estaba ayudando a los demás. A mí me ha dado comida y ropa cuando he pasado malas rachas y lo mismo con otras personas cuando lo han necesitado", recordó entre lágrimas un amigo el pasado domingo.

Machetes y un hacha

Según contaron personas cercanas, la víctima estaba discutiendo con una o varias personas acompañadas de su familia, que lo estaban defendiendo. Tras varios minutos de discusión, los vecinos relataron que, de un momento a otro, aparecieron en la calle Loja tres furgones de los que se bajaron hasta ocho personas equipadas con armas blancas como machetes y un hacha, además de palos y un perro, subieron a la casa corriendo y se lanzaron a por él con la familia mediando. En apenas dos minutos volvieron a las furgonetas corriendo de nuevo.

Los agentes de la Policía Local fueron los primeros en llegar al lugar de los hechos, llegando a hacer varias detenciones a las personas cuando huían en los furgones. Finalmente, fueron arrestadas seis personas, aunque una quedó en libertad tras comprobar la Policía Nacional que efectivamente no se encontraba en el lugar de los hechos.