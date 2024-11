José Ignacio Fernández, el criminólogo cordobés más viral en redes sociales

Córdoba/José Ignacio Fernández (Córdoba, 1996) es conocido en toda España por el nick que utiliza en sus redes sociales: Soy Criminólogo. Un nombre que define a la perfección su profesión. Este joven cordobés se graduó en Criminología y seguridad en la Universidad de Cádiz. Lo hizo, para colmo, por casualidad, pues, una vez terminó el Bachillerato eligió esta carrera porque fue la que más le llamó la atención, sin tener referencias previas. Pese a ello, el destino le guardaba una forma de ganarse la vida que jamás había imaginado: enseñando la criminología a través de las redes sociales.

"La mayoría de mis compañeros estudiaron Criminología para ser Policía Nacional. Yo incluso me preparé la oposición durante un año. Sin embargo, las redes me gustaban más que estudiar y durante ese mismo año (2019) se me ocurrió subir vídeos sobre criminología a diferentes redes. Con la pandemia llegó el boom de Tik Tok y tuve la suerte de que los primeros vídeos que subí se hicieron muy virales", explica José Ignacio Fernández sobre sus inicios. A partir de esos populares vídeos en los que hablaba sobre "cosas que no deberías hacer con tu pareja", este joven cordobés empezó a sumar en pocas semanas miles y miles de seguidores.

Soy Criminólogo logró juntar sus dos pasiones: la criminología y las redes sociales. La lectura del libro El Cuerpo habla, de Joe Navarro, le animó a especializarse en comportamiento no verbal y en la detección de la mentira, y para ello estudió dos másteres. Desde entonces, en sus vídeos habla de temas relacionados con la prevención del delito: estafas, robos, casos de actualidad; y de comportamiento no verbal, a través de los que realiza análisis de conducta de las celebridades, explica cómo leer a las personas y a mejorar el lenguaje no verbal para que cualquiera pueda mejorar en su vida o reconocer las diferentes situaciones cotidianas.

Desde 2019, José Ignacio Fernández lleva creando contenido en sus redes sociales y ya ha logrado alcanzar la cifra de más de dos millones de seguidores, lo que le ha llevado a participar en programas de radio y televisión, además de colaborar con marcas reconocidas en la industria audiovisual como Amazon Prime Video o Paramount. Tik Tok es donde Soy Criminólogo acumula un mayor público: más de 1,5 millones de seguidores, mientras que en Facebook tiene más de 200.000 seguidores y más de 160.000 en Instagram.

En formato reel (vídeos cortos) y editados con un toque humorístico y mucha imaginación, Soy Criminólogo ofrece todo tipo de conocimientos sobre la criminología: análisis de la comunicación no verbal de famosos como Rosalía, Thimothée Chalamet o Justin Bieber, advertencias acerca de estafas y técnicas de delincuencia, detección de mentiras en un juicio, trucos para saber si alguien está mal con solo con mirarlo, detectar si una sonrisa es verdadera o falsa, técnicas para tener una postura corporal que genere confianza e incluso saber las señales para detectar si le gustas a la otra persona con la mirada.

"El comportamiento no verbal te puede cambiar la vida si lo empiezas a conocer. Puede hacer que seas mejor, que te fijes en detalles de ti que antes ignorabas. Es una forma de conocerte mucho mejor, desde un punto de vista distinto, pero que otras personas ven y valoran sin que te des cuenta. Además, mejora tus relaciones, ya que podrás mejorar la forma en la que ves e interpretas a los demás. Aprender sobre comportamiento no verbal, sin duda, puede mejorar tu vida", explica José Ignacio Fernández, quien a día de hoy vive de lo que genera en las redes sociales y que, pese a residir en Madrid, se considera 100% cordobés.

El éxito no solo lo ha encontrado José Ignacio a través de la pantalla. A partir del próximo jueves 21 de noviembre, en librerías de toda España estará a la venta su primer libro: Lenguaje corporal en serie. "Descubre los secretos de tus personajes favoritos", cita la portada de la obra escrita por Soy Criminólogo, que, como detalla el autor, surge a raíz de uno de los vídeos publicados en redes en el que analiza el lenguaje no verbal de Thomas Shelby, el protagonista de la famosa serie Peaky Blinders, el cual alcanzó los dos millones de reproducciones.

Buscando publicar algo "original" y no un libro que solo hablara de lenguaje no verbal, José Ignacio ha utilizado cinco protagonistas de las series más populares (Sherlock Holmes de la serie Sherlock, Daenerys Targaryen de Juego de Tronos, Rue Bennett de Euphoria, Homelander de The Boys y el propio Thomas Shelby) para transmitir, a través de ellos y en ambiente divertido, conocimientos y teorías del lenguaje corporal junto a conceptos psicológicos analizando escenas e historias de las diferentes series.

"No hace falta haber visto las series para leer este libro, pues la propia obra introduce cada personaje y su contexto. Como me gusta enseñar en mis vídeos, la ficción también sirve para aprender", señala José Ignacio Fernández, que no esconde su "ilusión" previa a publicar este ensayo que tanto "sudor y esfuerzo" le ha costado, mientras sigue sumando miles y miles de visitas con sus vídeos ya reconocidos en distintos rincones del mundo.