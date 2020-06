IU denuncia el "caos" de Urbanismo y la falta de proyectos propios del cogobierno de PP y Cs

El portavoz municipal de IU, Pedro García, ha denunciado el "caos" que atraviesa la Gerencia de Urbanismo (GMU) y "el lastre" que supone para la ciudad. Según García, "todavía no conocemos ni un solo proyecto nuevo que el equipo de gobierno plantee para la ciudad de Córdoba" y ha criticado que todos los anuncios realizados durante el actual mandato son planes ya previstos por el anterior equipo de PSOE e IU.

Ha hecho referencia a obras que se han empezado ahora pero que estaban licitadas anteriormente, como la Ronda Norte, una parte de la Azucarera de Villarrubia o la tercera fase del Parque de Levante. Además, ha continuado, "tenemos obras que llevan paradas y guardadas en un cajón que estaban en el presupuesto de 2019 y que no tenemos ni idea de por qué no se ponen en carga", como es el caso del Marrubial (que tenía asignado un millón y medio para expropiaciones), el desdoble y mejora de la carretera de Trassierra o el nuevo centro cívico de Arroyo del Moro.

García ha nombrado también la Normal de Magisterio, que se ha recepcionado en este mandato, algo que desde su partido no comprenden ya que, tal y como ha reconocido, "no sabemos la magia que han hecho para, sin tocar nada, que ahora se pueda recepcionar y antes no".

El portavoz de IU en Capitulares también ha hablado de obras de las que no sabe nada como la mejora de Miraflores, San Agustín, 5, el Arco del Portillo, la conexión de Capitulares con Orive o semipeatonalización de Ronda de Isasa.

García ha incidido, por otra parte, en la concesión de licencias. Ha apuntado, como ya ha hecho en varias ocasiones, que no se dan más licencias ahora que el año pasado y ha denunciado que no se le facilite el famoso plan de choque. "Si no nos lo dan lo pediremos vía Defensor del Pueblo", ha advertido García, para después añadir que "somos conscientes de que no existe".

Por otro lado, el que fuera presidente de la Gerencia durante el anterior mandato también se ha preguntado por qué los colegios profesionales que denunciaron la situación de Urbanismo cuando él estaba al cargo no hacen lo mimo ahora. "No entiendo por qué guardan silencio", ha insistido García.

Por último, se ha referido a la estafa sufrida en la Gerencia por la que se han perdido (aunque supuestamente podrán recuperarse) 400.000 euros. Ha criticado que "han cogido a una cabeza de turco", en referencia al traslado de área del tesorero, "y parece que con eso está todo resulto". A esto ha agregado que "decían que iban a recuperar una parte del dinero, pero van poco a poco".