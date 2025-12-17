Comienza la instalación del sistema antiincendios de la Mezquita-Catedral, igual al de Notre Dame y con agua nebulizada

El Cabildo Catedral ha iniciado la primera fase de la instalación de un sistema automático de protección contra incendios de última generación en la Mezquita-Catedral, una actuación aprobada en sesión capitular el 21 de febrero de este año, que culmina un proceso dilatado en el tiempo, que se encuadra dentro de las iniciativas que la institución desarrolla para reforzar la seguridad y la conservación integral del monumento tras el incendio registrado el pasado 8 de agosto.

Esta primera fase de la obra cuenta con un presupuesto de 1.320.596 euros y se centra en la protección activa de las cinco cúpulas que conforman el coro y crucero del edificio. En una segunda fase, el sistema se extenderá progresivamente al resto de las naves hasta alcanzar la cobertura total del monumento.

El proyecto incorpora una tecnología innovadora que combina agua nebulizada de alta presión, cámaras termográficas para detección temprana y un sistema de medición de temperatura mediante fibra óptica, lo que garantiza una respuesta rápida y eficaz ante cualquier incidencia, minimizando al mismo tiempo el impacto sobre un edificio de incalculable valor histórico y artístico y reduciendo el riesgo de falsas alarmas.

El deán-presidente del Cabildo, Joaquín Alberto Nieva, ha subrayado que “esta actuación es fruto de una planificación rigurosa y de una preocupación constante por anticiparnos a los riesgos. La seguridad de la Mezquita-Catedral y su correcta conservación no son decisiones coyunturales, sino una responsabilidad permanente del Cabildo”.

Asistentes a la presentación del sistema. / El Día

Nieva ha recordado que esta intervención se enmarca en una estrategia global de protección del monumento: “Llevamos años trabajando para dotar a la Mezquita-Catedral de los mejores sistemas de prevención posibles, siempre compatibles con su singularidad patrimonial. Proteger este legado es proteger la historia de todos”.

Tecnología aplicada en la catedral de Notre Dame

En este contexto, miembros del Cabildo y de su equipo técnico se desplazaron la pasada semana a París para conocer de primera mano el funcionamiento de esta misma tecnología aplicada en la catedral de Notre Dame, uno de los grandes referentes europeos en la implementación de sistemas avanzados de protección contra incendios en edificios históricos. “Aprender de experiencias internacionales contrastadas nos permite aplicar en Córdoba soluciones eficaces y plenamente adaptadas a nuestro monumento”, ha señalado el deán.

El proyecto, desarrollado por la compañía Chubb Iberia, refuerza el compromiso del Cabildo con la aplicación de soluciones tecnológicas de vanguardia en un entorno patrimonial único, situando a la Mezquita-Catedral de Córdoba como referente en la protección contra incendios en bienes históricos, un hecho que han destacado y reconocido instituciones internacionales como la Unesco o el Ministerio de Cultura y la Consejería de Cultura.

“Nuestro objetivo es claro: garantizar que la Mezquita-Catedral llegue en las mejores condiciones posibles a las generaciones futuras, combinando respeto al patrimonio, innovación tecnológica y máxima seguridad”, ha concluido Nieva.