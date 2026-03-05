Hombres G: “En Córdoba nos sentimos como en nuestra casa”

El próximo 19 de junio, el festival Córdoba Live convertirá el Recinto Ferial de El Arenal en el epicentro de varias generaciones unidas por un mismo repertorio. Sobre el escenario estarán Hombres G, que regresan a la ciudad tres años después de celebrar aquí su 40 aniversario. Vuelven en un momento que definen como el más sólido y potente de su trayectoria, con una gira —Los mejores años de nuestra vida— que no solo mira al pasado, sino que se proyecta con fuerza hacia el futuro gracias a un documental que se estrena el 8 de mayo y a un nuevo disco que verá la luz en los próximos meses.

En conversación con este periódico, David Summers (bajo y voz), Rafa Gutiérrez (guitarra y coros), Dani Mezquita (guitarra y coros) y Javi Molina (batería y coros) repasan más de cuatro décadas de música, explican por qué sienten que atraviesan su mejor etapa y subrayan el papel decisivo en la historia musical de la banda de canciones clave como Devuélveme a mi chica, "la chispa que lo encendió todo", y Lo noto, el tema que marcó su renacer tras un parón que Hombres G se dieron durante unos años.

Córdoba, algo más que una fecha en la gira

Si hay una parada con carga emocional especial, esa es la de Córdoba. Para David, el concierto del 19 de junio no es una cita cualquiera. “Para mí Córdoba no es solo una ciudad a la que venimos a tocar. Córdoba, Sevilla, Huelva, Cádiz, Málaga… Andalucía la tengo en mi sangre. Yo estoy en Andalucía y me siento completamente en mi casa”, afirma.

El vínculo es íntimo y familiar. “Tengo aquí a mi tío Enrique y a su mujer, que viven en Córdoba, y tengo a mis primos, a todos ellos los que quiero muchísimo. Para mí venir aquí es también una oportunidad de verlos, de abrazarlos, de compartir tiempo con ellos. Eso hace que el concierto sea diferente”, afirma.

Más allá de lo personal, hay una conexión emocional que trasciende lo familiar. “Es una tierra donde siempre nos han tratado con un cariño increíble. En Córdoba nos sentimos como en nuestra casa”, insiste. Este año, además, el grupo reforzará su presencia en Andalucía con conciertos también en Sevilla y Fuengirola. “Vamos a estar un poquito más en Andalucía, y eso para mí siempre es especial”, añade el cantante y bajista.

Una gira con película y canciones nuevas

La diferencia entre la gira conmemorativa del 40 aniversario que en 2023 hizo escala en Córdoba y la actual no es solo temporal. Esta vez, el tour nace junto a un proyecto cinematográfico que ha obligado al grupo a revisitar su historia desde dentro.

“La gira viene con el soporte de una película documental que se llama igual, Los mejores años de nuestra vida”, explica David. “Es precioso, muy emocionante. No es el típico documental musical, sino la historia de la amistad de cuatro amigos que empezaron siendo niños en el mundo de la música y han recorrido el mundo juntos”.

La película incluye imágenes inéditas, recuerdos, luces y sombras. “Cuando la vi por primera vez pensé: ‘Cómo quiero yo a estos tíos y qué bien me lo he pasado con ellos’. Ver tu adolescencia, tu juventud, tu madurez, tus problemas y tus alegrías así, de golpe, es impactante”, relata.

Dani coincide: “Me sorprende la cantidad de cosas que hemos hecho. Son 40 años que se han pasado rapidísimo. Es como haber vivido seis o siete vidas distintas. Es impresionante todo lo que hemos hecho”. Rafa añade una reflexión que resume el espíritu del grupo: “Cuando acaba la película dices: ahora mismo estamos haciendo la segunda parte. Porque seguimos. Tenemos giras, discos… no es el final de nada”. Y Javi Molina apunta: “Harían falta horas y horas para contarlo todo. Y lo mejor es que todavía quedan muchas cosas por hacer”.

“Estamos en el momento más fuerte y más potente”

Lejos de la nostalgia, Hombres G hablan del presente con convicción. “Estamos en el momento más fuerte y más potente”, asegura Rafa. “Ahora hay más público, más países, más generaciones juntas. Tenemos más discos, más canas, pero la misma ilusión, o incluso más que nunca”. Ese crecimiento se percibe en los conciertos, donde conviven padres, hijos y abuelos. “Es algo que no suele ocurrir”, reflexiona David. “Que a un nieto le guste la música que escuchaba su abuelo no es lo normal. Y sin embargo con nosotros está pasando. No sabemos exactamente por qué, pero es algo increíble”.

"Lo que nos ha pasado no le ha pasado a nadie nunca. Es como si en 2010 estuvieran tocando todavía Los Brincos y llenaran estadios de gente jovencísima cuando deberíamos estar ya en un momento de pensar en retirarnos o con una vida más tranquila. Pero habiendo vivido todo lo que hemos vivido, estamos en el momento más fuerte y potente, llegando a escenarios más grandes", refiere.

Hombres G en plena actuación en su último concierto en Córdoba en 2023 / Miguel Ángel Salas

El parón necesario y el regreso

En su trayectoria hubo un tiempo de silencio, un paréntesis que muchos interpretaron como el final. “Con el tiempo te das cuenta de que fue parte de nuestra experiencia”, señala Rafa. “Paramos porque quisimos parar. Y creo que fue una buena decisión”. David lo resume con serenidad: “Todo lo que hemos hecho nos ha traído hasta este momento. Y este momento es maravilloso”. El regreso tuvo nombre propio: la canción Lo noto.

'Devuélveme a mi chica' y 'Lo noto'

Cuando se les pide que elijan una canción por encima del resto, la respuesta es unánime en lo esencial. No por preferencia personal, sino por lo que significó. “Si hay una canción a la que le debemos todo es Devuélveme a mi chica, canción que la gente conoce como Sufre mamón”, afirma David. “Encendió una hoguera que hemos tenido que alimentar durante años con la leña de otras buenas canciones. Fue la chispa inicial. Sin esa canción nada habría sido igual”. Rafa coincide: “Es la canción que nos definió y nos abrió las puertas”. Javi lo expresa con claridad: “Es la que nos abre las puertas en nuestra carrera. La que nos coloca en el mapa”. Más de cuatro décadas después, sigue siendo el momento álgido de cada concierto, el instante en que el tiempo parece detenerse.

Si Devuélveme a mi chica representa el comienzo de "algo muy grande", Lo noto simboliza la confirmación de que la historia no había terminado. “Fue la canción que nos volvió a abrir la puerta después de un pequeño lapso de tiempo”, recuerda Javi. “Un punto de inflexión”. David la menciona también como una de sus favoritas. “Es muy importante para nosotros. Demostró que seguíamos vivos”. Entre ambas canciones se dibuja el arco completo de una carrera que ha sabido reinventarse sin perder su esencia.

Canciones que ya son de la gente

El grupo habla de su repertorio como de un patrimonio colectivo. “Las canciones se han vuelto populares, ya son de la gente”, explica Rafa. “Un niño pequeño no piensa si le gustan porque le gustan a su padre o a su abuelo. Le gustan y ya está”. Javi las define como atemporales. Y David añade: “Siempre hemos huido de las modas. Por eso las canciones envejecen mejor. Escuchas Sufre mamón y no suena a una canción antigua; suena a una buena canción”. A ese legado pertenecen, como refiere Javi, también títulos como Marta tiene un marcapasos, Venezia, Voy a pasármelo bien o Te quiero, himnos que forman parte de la memoria sentimental de varias generaciones.

La misma ilusión de aquellos chicos de los 80

Cuando se les pregunta qué queda de aquellos Hombres G que comenzaron a principios de los años 80 casi sin imaginar lo que vendría después -cuando el productor Paco Martín (cordobés de Santaella) apostó por ellos para sacar adelante su primer disco-, David no duda en la respuesta. “Pues queda casi todo”, afirma con naturalidad. “Tenemos la misma ilusión. La música sigue sin cansarnos. Nos lo pasamos bien. Seguimos siendo felices tocando juntos en el escenario”.

Más de cuatro décadas después, la esencia permanece intacta. No hablan desde la nostalgia, sino desde la constatación de que aquello que los impulsó en sus comienzos sigue presente. “Tenemos el apoyo y el cariño del público, que agota las entradas de un estadio en veinticuatro horas para venir a vernos”, señala David. “Y tenemos también la ilusión del público nuevo, de chavales de doce, trece, quince o veinte años que vienen con la misma emoción”. Esa energía renovada es, según el cantante, el verdadero combustible del grupo. “Eso nos da una fuerza tremenda, nos recarga cada día las pilas, nos da ilusión por seguir trabajando y por hacer cosas”sostiene.

La fórmula, en realidad, es sencilla: amistad, música y escenario. “Mientras el cuerpo y la salud nos lo permitan, estaremos haciendo lo que nos gusta, que es salir al escenario y hacer felices a las personas”, resume.

Cartel de la gira 'Los mejores años de nuestra vida' / El Día

Seguir creando: una necesidad, no una opción

En una industria en la que muchos grupos de su generación viven fundamentalmente de sus grandes éxitos, Hombres G han optado por seguir escribiendo nuevas canciones. No lo plantean como una estrategia, sino como una obligación casi moral. “Yo pienso que es absolutamente necesario”, sostiene David. “Los artistas que se precian tienen que estar siempre creando y ofreciendo cosas. No te puedes dormir en los laureles”.

Para explicar esa convicción, recurre a un ejemplo internacional: The Rolling Stones. “Están grabando ahora un disco nuevo con más de ochenta años. Siguen manteniendo la ilusión de hacer canciones nuevas, de contar otra historia diferente, de intentar hacer algo un poquito mejor”, refiere.

En ese espejo se miran también ellos. “Estamos terminando un disco nuevo que es acojonante, absolutamente maravilloso. Creo que es de los mejores discos que hemos hecho en nuestra vida. Va a ser un discazo tremendo y lo digo con una ilusión enorme”. Después de más de cuarenta años en la música, la emoción sigue intacta. “Te lo digo de verdad: este último disco me tiene enloquecido”, insiste David. Porque, para Hombres G, la historia no consiste en repetir el pasado, sino en seguir escribiéndolo.

Un nuevo disco para seguir adelante

Lejos de vivir únicamente de su pasado, Hombres G ultiman un nuevo disco que acompañará a la gira. “Es muy variado”, adelanta David. “Tiene canciones divertidas, baladas preciosas, de todos los estilos. Pero con una personalidad muy nuestra. Y todas son cojonudísimas”. Esa combinación de experiencia y entusiasmo es la que llevarán a Córdoba el 19 de junio. Un concierto que será celebración, reencuentro familiar —con su tío Enrique, su tía y sus primos entre el público— y confirmación de que, más de cuatro décadas después, siguen escribiendo nuevas páginas. “Mientras el cuerpo y la salud nos lo permitan, estaremos haciendo lo que más nos gusta”, concluye David. Y en Córdoba, insiste, "eso significa tocar como en casa".