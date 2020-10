Pues ya estamos en otoño, ese mes de aceras a reventar de hojas y árboles pelados que tanto me gusta, porque viene nuestro San Rafael, que es el santo más cordobés que existe, aunque no sea nuestro patrón, y porque comienzan los peroles, aunque yo no sé este año cómo los vamos a poder hacer, si es que podemos, que yo no lo termino de ver claro, ni mucho menos. Habrá que esperar a lo que dicen.

También me gusta octubre porque suele haberse ido el calor, o por lo menos el calor ese que no te deja dormir por la noche. Que anda que no se está a gusto por las noches con tu sabanita en los pies, que eso es algo que me encanta, lo digo de verdad. No hemos tenido que llegar a octubre para saber que no tendremos cabalgata de Reyes Magos, que lo dijo el alcalde a finales de septiembre, como que tampoco habrá los espectáculos que se solían hacer en el centro por las navidades.

Yo, sinceramente, creo que ha hecho bien el alcalde, porque seamos sinceros, por mil vacunas que lleguen, si es que acaban llegando, no nos va a dar tiempo a tenerlo todo solucionado, y mejor así, que con tiempo las cosas se hacen y se aceptan mejor, y cuando llegue el momento ya todos tenemos más que claro que no hay cabalgata y punto. Como hemos dejado de tener tantas cosas, y las que nos quedan todavía, me temo, que todavía nos queda un trecho.

Por eso debemos seguir haciendo lo que nos dicen, que no podemos ir para atrás como los cangrejos. Eso sí, si nos enteramos de lo que nos dicen, que el que manda en Andalucía en la salud, aunque sea de Córdoba, se explicó el otro día nada más que regular, por ser suaves, que yo no me enteré ni papa de lo que dijo, y no creo que sea el único.

Porque ya no sé si solo podemos ser seis, si en las casas, en los bares, o dónde, que no me enteré de nada. La verdad es que suena raro que podamos estar menos en las casas que en los bares, que no es algo que tenga mucha lógica, me parece a mí. Pero bueno, ya iremos viendo cómo sigue la cosa.

Para cosa buena, la Copa de Andalucía que se trajeron para casa los del Córdoba Futsal, que menudo equipazo tienen. Y así se lo dije el otro día al presidente, a García Román, cuando me lo encontré por la calle, que yo creo que vive muy cerca de San Agustín, que me lo topo cada dos por tres.

Y siempre sonriente, que yo lo conozco de años y nunca ha cambiado, y eso habla muy bien de una persona. En fin, que ya mismo estamos con la rebequita, aunque no sabemos si estaremos moviendo el sofrito. Lo que nos digan, que otra no se puede ni se debe hacer en este momento, que ya vendrán tiempos mejores. Seguro que sí.