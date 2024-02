Las familias del colegio José de la Torre y del Cerro alertan del cierre progresivo del ciclo de Infantil

La asociación de madres y padres de alumnos El Naranjo del colegio público José de la Torre y del Cerro han denunciado el cierre progresivo del ciclo de Educación Infantil del centro, ubicado en el barrio de El Naranjo. Es por ello, que las familias han anunciado que se concentrarán este jueves 22 de febrero en protesta por la decisión de la Delegación de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de no ofertar plazas para niños de tres y cuatro años el próximo curso escolar 2024-2025.

A través de su perfil en Facebook, las familias han asegurado que se trata de una medida que les parece "un error dejar morir así al único colegio público del barrio de El Naranjo y confiamos en que la Administración nos escuche y cambie de parecer".

A juicio del colectivo de madres y padres, "no es algo que afecte solamente a un colegio, si no que es un problema de todo el barrio, que de aquí a unos años podría perder el único centro público que tiene". En concreto, han considerado que si esta medida sigue así curso tras curso -la de no ofertar plazas en Infantil- el centro podría quedarse sin niños antes de 2030.

Desde el área que dirige José Francisco Viso, por su parte, han confirmado a El Día esta decisión y la han vinculado a la bajada de la natalidad. Es más, han informado de que para este curso 2023-2024 en el centro no se recibieron solicitudes de alumnos de tres años y han señalado que este curso solo hay cinco alumnos en cuatro años.

No obstante, han avanzado que "si consiguieran 11 alumnos de tres y cuatro años durante el proceso de escolarización podría pelearse un aula".

Esta medida se suma, además, con el cierre de los colegios Alfonso Churruca y Duque de Rivas el próximo curso, tal y como confirmó la consejera del ramo, Patricia del Pozo, en una visita a Córdoba. La clausura de ambos centros, ubicados en Las Palmeras y Miralbaida, provocará que el próximo curso el alumnado de ambos reciba clases en las instalaciones del colegio Pedagogo García Navarro.

El proceso de escolarización del curso 2024-2025, por su parte, comienza este próximo 1 de marzo. En concreto, da comienzo el proceso de escolarización en el que participan todos los niños y niñas que se incorporan por primera vez al sistema educativo, tanto en centros públicos como privados concertados, así como el alumnado que cambie de centro escolar.