Denuncian la falta recursos de Pedagogía Terapéutica en la escuela El Parque de Fidiana de Córdoba

El hermano pequeño en el colegio Los Califas con plaza y la hermana mayor en la escuela infantil El Parque Fidiana de la capital cordobesa. Ambos centros están separados por un kilómetro de distancia: uno se encuentra ubicado en la calle Paco León y otro en la avenida de Rabanales, por lo que se tarda poco más de un cuarto de hora en llegar andando.

El problema no existiría si la entrada en ambos centros no fuese a la misma hora y tampoco si el primero de los centros contara con todos los recursos que necesita el hijo pequeño de José Manuel Gómez Montero, para el que solicitó plaza en la escuela infantil El Parque Fidiana de la capital cordobesa, donde ya está matriculada su hija mayor este curso escolar y porque ofertaba un proyecto educativo que comparte.

En concreto, el problema se encuentra en que la citada escuela infantil solo cuenta con el recurso de Audición y Lenguaje, mientras que el hijo de Gómez Montero necesita también las prestaciones de Pedagogía Terapéutica y una monitora de Educación Especial.

El pequeño tiene dos años y el próximo curso debe iniciar su etapa de Educación Infantil. Para ello, su familia presentó la solicitud confiada en que al tener a la hermana ya dentro conseguiría la plaza sin problema, puesto que tenía puntuación más que suficiente. Sin embargo, no ha sido admitido al necesitar los recursos indicados.

Ante ello, Gómez Montero ha presentado hasta tres reclamaciones por escrito ante la Delegación de Educación y, según ha indicado a el Día, tras lograr una reunión "la solución que me dieron era que mi hijo repita curso en la guardería".

Se trata, no obstante, de una medida que "ven como disparate todos los especialistas que trabajan con él, desde las monitoras del Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana (CAIT) al que acude y la propia guardería". En un principio, la resolución provisional de concedía la plaza inicial en El Parque Fidiana con 32 puntos, pero en la resolución definitiva la plaza aparece otorgada al menor en el colegio Los Califas y con los citados 32 puntos.

"Lo que pido es algo justo", ha reseñado Gómez Montero, quien ha explicado que se decantaron por este espacio educativo porque "el proyecto nos gustó y no vamos a cambiar a la niña". La educación, ha continuado, "es una inversión, no es un gasto".

A todo ello se suma, según ha indicado, "el cierre de una línea de tres años en El Parque Fidiana, con lo que la ratio máxima permitida llega a los 25 alumnos por clase". "Lo peor es que las familias tememos que el ataque no quede aquí y se llegue a cerrar también una línea de 5 años, dando un duro golpe a este colegio de barrio", ha advertido.

Gómez Montero ha considerado también que "el problema no es sólo mío, en este curso son varias familias las que en contra de su voluntad se llevan a sus hijos del colegio, y para el próximo curso son al menos 6 familias las que no pueden matricular a sus hijos, y todo por no disponer de los recursos necesarios".

En esta misma línea, ha incidido en que se trata de "recursos que no dota Delegación de Educación basándose en el absoluto sinsentido, economicista y me atrevería a decir que rayando lo ilegal argumento de llevar a los niñas y niños a donde están los recursos y no a la inversa, con el consiguiente daño a la integración, desestructuración del barrio, deslocalización y golpe mortal a la conciliación que ello implica".