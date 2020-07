El estadio de San Eulogio será de la ciudad desde el próximo lunes

El próximo lunes 13 de julio el mítico estadio de San Eulogio, en el Campo de la Verdad, será del Ayuntamiento de Córdoba y, por ende, de toda la ciudad. Así lo ha anunciado el alcalde, José María Bellido, durante la visita a este campo en el que antaño jugaran equipos como el San Álvaro, el Fray Albino o el mismo Córdoba CF. Acompañado del presidente del Imdeco, Manuel Torrejimeno, y del presidente de la Gerencia de Urbanismo, Salvador Fuentes, Bellido ha explicado que en la Junta de Gobierno Local del próximo lunes se ratificará la cesión de este estadio por parte de Cajasur al Consistorio.

Para el alcalde, se trata de un día "importante" porque se ha conseguido que Cajasur done de forma gratuita un estadio histórico para que lo disfruten todos los cordobeses y especialmente, los vecinos del Distrito Sur. Será precisamente con los residentes de la zona, a través del Consejo de Distrito Sur, con quienes se elaborará un proyecto para dotar de actividad a un espacio que lleva más de una década cerrado.

"No habrá ningún proyecto definitivo para este estadio hasta que no tengamos un acuerdo cerrado con el distrito sur", ha asegurado Bellido, quien ha dicho que "no se trata de negociar, sino de trabajar conjuntamente". Aún así, ha recordado que el proyecto debe ir ligado a un uso deportivo, sin perjuicio de que se dote de otros servicios complementarios.

Una vez pase a manos del Ayuntamiento, el estadio se le cederá al Imdeco, cuyo presupuesto ya cuenta con una partida destinada al adecentamiento del campo, y cuando haya proyecto definitivo será el Instituto de Deportes el que lo ejecute.

Ese proyecto definitivo, ha reconocido el regidor, podría no estar listo durante este mandato, teniendo en cuenta todos los procesos administrativos por los que hay que pasar. Aún así, como mínimo, Bellido confía en que durante este mandato se quite el peligro que supone tener el espacio cerrado y sin ningún tipo de uso.

Hasta que haya un plan de actuación, sí se acometerán obras provisionales. Así lo ha indicado Salvador Fuentes, que espera que, como mínimo, se pueda poner a disposición de los jóvenes del barrio el campo de fútbol, más allá de que luego se siga actuando de manera complementaria.

Por su parte, Manuel Torejimeno ya ha indicado que se han iniciado las conversaciones con los vecinos que, además del uso deportivo y el adecentamiento de la grada, también entiende que podría usarse para paliar los problemas de aparcamiento de la zona.