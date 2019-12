Ricardo Hernández Rojas nació en Córdoba capital en 1973. Estudió Administración y Dirección de Empresas en la antigua ETEA, cuando todavía formaba parte de la Universidad de Córdoba (UCO), en la que ahora imparte clases desde el Área de Economía Financiera. Antes de dedicarse a la docencia, formó parte del equipo de Bodegas Campos, uno de los restaurantes de más renombre de la ciudad, donde se encargó del área de gestión. Esto puede explicar que a día de hoy sea un experto en turismo gastronómico y del que no es gastronómico, lo que le vale una plaza en el Consejo Consultivo del Instituto Municipal de Turismo (Imtur), constituido, por cierto, hace apenas unos días.

–¿Cree que Córdoba tiene una estrategia turística clara? ¿Se están dando palos de ciego?

–No tenemos las cosas claras ni definidas. Por un lado, no veo medidas concretas que se estén intentando aplicar a una tipología turística y eso indica que no hay estrategias claras en cuanto a, por ejemplo, turismo de congresos. La situación actual del turismo es que tenemos que crecer en cantidad y en calidad. Desgraciadamente, estamos a cifras de hace dos años. Vamos a cerrar 2019 y nos vamos a quedar como 2017. Ha habido un retroceso en la cantidad.

–¿Y la calidad?

–Eso se puede medir por el gasto medio y somos de las provincias que tenemos el menor gasto medio en Andalucía, lo que nos indica que el turismo no deja mucho dinero o deja menos que en otras provincias. Y esto, a su vez, se debe a que a no pernoctan. Llevamos ya 10 o 15 años seguidos con 1,6 días de estancia medida. Por lo tanto, habría que hacer dos tipos de medidas. Para incrementar la calidad turística, que se gaste más dinero y haya más pernoctaciones, deberíamos analizar la oferta actual que tenemos y cómo mejorarla. Tenemos la Mezquita y está a gran distancia de la Sinagoga y del resto de monumentos. En los distintos patrimonios, por lo tanto, tenemos mucho que mejorar. Por otro lado, según las encuestas, la percepción del turista es menor a la que se encuentra, es decir, tenía menos expectativas, llegan y dicen “es muchísimo mejor de lo que me esperaba”. Esto indica que la comercialización que se está haciendo de la ciudad es incorrecta. Sabemos que el turismo patrimonial es el que está en Córdoba, no hay que ser un experto. Pero tenemos más turismos: cinegético, oscuro, de congresos... Pero si queremos el turismo de congresos tendremos que hacer las acciones necesarias para atraerlo.

–¿Por qué en Córdoba se pierden turistas y en ciudades como Granada o Sevilla no ocurre eso?

–Nadie se ha preocupado de tratar al turista desde el punto de vista humanista. Por ejemplo, puedes traer a una familia a Córdoba y te encargas de ir a la estación, recogerlos, hacerle un plan de comida, llevarlos a la Mezquita, a Medina Azahara... Nadie se está preocupando. El turista entra y se va.

–Además en Granada ya tienen AVE. Más posibilidades.

–Es curioso el caso de Granada porque no tener eso jugaba a su favor. Como no tenían AVE, el turista que visitaba la ciudad se tenía que quedar allí una noche sí o sí, habrá que ver qué ocurre al tener el AVE.

–Estamos en una etapa en la que se habla de nuevo de crisis económica y Córdoba ya pierde turistas, ¿cree que se debe a eso?

–A España vienen 80 millones de turistas. Si tenemos un buen producto de calidad, la crisis no me asusta. Tenemos la suerte de tener casi la mitad de turista nacional y el resto extranjero. La crisis nos va a afectar, claro, pero con un producto potente no hay quien nos gane.

–¿Conviene más tener un turista que gaste mucho a muchos turistas que no gasten apenas?

–Por supuesto, me da pánico el turismo de cruceros porque es un tsunami de turistas, que llega, entra en la tienda, compra un souvenir y se va. Se come un bocadillo o un menú muy barato si acaso.

–¿Todo esto nos dice que Córdoba no es una ciudad saturada turísticamente?

–Para nada, pero sí tenemos mucha estacionalidad. Que en determinados momentos del año esté saturada la Judería es problema de la estacionalidad. Con otro tipo de turismo conseguiríamos desestacionaliar la demanda.

–Aún así, el debate sobre una posible saturación sí se ha puesto sobre la mesa, sobre todo durante el anterior mandato, donde se habló de actuar con tiempo sobre este fenómeno.

–Hace poco, tuvimos la visita de la secretaria del Icomos que dijo que el turista en sí no es el problema, sino la gestión que se hace del turismo. Con una buena gestión podemos crecer, no hay miedo a crecer, puede haber miedo a que las calles estén sucias, a que haya robos, a la falta de accesibilidad de determinados monumentos o a que los museos no funcionen.

–¿No funcionan los museos?

–Tenemos unos museos magníficos y están algunos fuera del Casco. El Julio Romero está casi fuera, si lo incluyes, tienes una vía de escape. Pero para esto hace falta un verdadero gestor del turismo en cada uno de los monumentos. Hay que tener a alguien con mentalidad de enseñar los museos. Por ejemplo, si tenemos la Mezquita, el Julio Romero y el Arqueológico podemos hacer un triángulo y poner en medio a un señor que se encarga de vender todo esto, y venderlo también fuera. Para los cordobeses está muy bien, pero se trata de venderlo fuera. Y en el otro lado tenemos San Basilio y el cementerio, tenemos capacidad de extendernos. Pero para eso hay que tener las ideas muy claras, saber lo que se quiere y tomar medidas.

–Y poner dinero.

–El dinero se está poniendo, pero hay que saber dónde poner los huevos. Llevamos con un gobierno nuevo desde hace siete meses y no veo cambios.

–El consejo consultivo del Imtur, por ejemplo, se ha constituido tarde.

–Debería de haberse hecho antes. Además, también tenemos una concejalía para el Casco por un lado y el Imtur por otro, y eso creo que debería llevarlo la misma persona.

–¿Cree que el Casco se está despoblando?

–Sí, por amigos que tengo y familiares que empieza a ser incómodo vivir aquí. Pero también me dicen que les da alegría tener turistas en la calle. Hay una doble vertiente, le incomoda, por ejemplo, el coche, pero también saben que es seguro.

–¿Pero si queremos crecer en turistas y que el Casco siga siendo un lugar habitable, cómo lo compatibilizamos?

–Dialogando mucho con los vecinos y sabiendo lo que quieren y qué les molesta. Hay que llegar a un consenso, pero es necesario sentarse y conseguirlo.

–Vivimos una época en la Gerencia de Urbanismo en la que las licencias para hoteles parecen salir adelante como churros, ¿cómo ve la planta hotelera actual?

–Me gusta que se sigan abriendo hoteles, es una estupenda noticia. Se amplía la oferta y habrá competencia en precios. Y si hay más oferta se pondrán las pilas para dar calidad al turista. Además es necesario que haya hoteles de más categoría porque quien tiene una capacidad adquisitiva alta quiere ir al mejor sitio. El que puede pagar lo paga.

–¿Qué opina de que se hable tanto ahora de turismo de luces?

–En Córdoba, turismo de luces no tenemos. El otro día oí: “Gracias al alumbrado vienen no sé cuántos turistas”, y no. Vendrá gente a comprar, de los municipios sobre todo, pero no son turistas. No por tener un alumbrado van a venir turistas, necesitamos que pasen una serie de años para que podamos ser referentes. Ahora mismo, Málaga nos come. Aquí y en otros ámbitos. En noviembre fui allí a un congreso de turismo de cementerios, desde la perspectiva cultural. Vinieron muchos países. Se han vuelto adelantar de nuevo.

–¿Tenemos capacidad nosotros para tener un buen turismo de cementerios?

–Sí, tenemos el de la Salud y el de Monturque. El Cementerio de la Salud se puede conectar con San Basilio, por ejemplo, ver los patios y luego el cementerio. Cuando hablamos de este turismo no hablamos de verlo por la noche. Allí por ejemplo tenemos estatuas en los panteones que las podría explicar un historiador.

–¿Y cómo estamos en turismo gastronómico?

–Tenemos potencial y lo estamos usando bien. El turista gastronómico es el que se desplaza por gastronomía, quien viene a ver la Mezquita y come muy bien y se va satisfecho no es turista gastronómico. El turismo gastronómico debe ser el perfecto y el complementario. Nosotros damos muy bien de comer. En las encuestas, los turistas dicen que vienen por cuestiones patrimoniales, pero luego, también se van contentos con la gastronomía. Y sigue apareciendo como referente el Caballo Rojo y ya lejos, El Churrasco, Casa Pepe o Bodegas Campos. Yo seguiría promocionando la gastronomía, la tradicional.

–¿Se podrían unir ahí las estrellas Michelin?

–La estrella Michelin es el turismo gastronómico por antonomasia. Los que van a Noor o Choco, el 95% son de fuera, vienen en AVE, comen y se van (y no va a la Mezquita, y si va, primero ha ido a comer). Por lo tanto, el turismo gastronómico como complemento es ideal.

–¿Y cómo ve el turismo de congresos?

–Me encanta porque es desestacionalizador de la demanda. Mientras el turismo gastronómico es complementario, este es básico.

–El debate sobre la tasa turística parece que ha desaparecido, pero se habló mucho en su momento, ¿qué opina de esta tasa?

–Estoy de acuerdo con que se cobre la entrada a los museos. La mayoría de museos son gratis y hay que cobrarlos. También debe haber un órgano que se preocupe de dónde va ese dinero para que regrese al propio museo.

–¿Cree que cobrar la tasa echaría para atrás al turista?

–Para nada. Cobrar dos o tres euros no hace que el turista vaya a cambiar de destino.

–Sobre Medina Azahara, ¿cómo se hace para que se integre de verdad?

–Hay que mejorar el transporte. Ahora, una vez llegas allí también hay que coger otro autobús y eso no puede ser. Se puede hacer un camino para entrar por la entrada principal o que el autobús pare directamente arriba. Además, según las encuestas, los turistas dicen que no entienden el yacimiento, que con el que recorrido que hay se pierden.

–¿Cómo ve la promoción internacional que se hace del turismo?

–Hay que vender en las ferias internacionales, en destino. Y vender a Córdoba, no a Córdoba, Málaga, Sevilla...

–¿Cree que aglutinar esa oferta perjudica?

–No tenemos medios ni recursos para hacerlo solos. Andalusian Soul son, por ejemplo, solo cuatro provincias, ¿y las otras? Pero hay que hacer atractiva la ciudad al turista para que se quede más días. Eso de que hay que hacer espectáculos nocturnos para que el turista se quede por la noche no es así, no tiene por qué. Por que Rosalía esté aquí cantando por las noches no significa que vaya a venir un turista y se vaya a quedar a dormir, sino que viene a ver a Rosalía y se va. Ese tipo de comentarios empieza a molestar. Tenemos que conseguir motivaciones para que el turista se quede.